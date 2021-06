Hoe gewelddadiger de gentrificatie, des te steviger ons verzet

Deze week keek ik online mee naar een gesprek over de toekomst van het Hamerkwartier, in Amsterdam-Noord. Georganiseerd door Pakhuis de Zwijger en de gemeente. Na Buiksloterham, de Bongerd en Overhoeks dreigt het Hamergebied het nieuwe gentrificatie-eiland te worden van ons stadsdeel.

Expert Eva Bollen vertegenwoordigde in haar eentje de bewoners en dat deed ze zoals altijd voortreffelijk. Ze stelde terecht kritische vragen, was bij vlagen beter geïnformeerd dan de stedenbouwkundigen en projectmanager zelf, die overigens superlatieven tekortkwamen om hun eigen werk te duiden. Maar haar punten werden steevast genegeerd of gereduceerd tot ‘zorgen’ en ‘negatief’, vrolijk weggelachen door de presentator. Dit soort platforms en podia verworden op deze manier langzaam maar zeker tot propagandakanalen van de gemeente onder het valse mom van objectiviteit en neutraliteit.

Eigenlijk moeten we nooit meer aan tafels schuiven waar we in de minderheid zijn, op een plek die wij niet zelf hebben uitgekozen en in een gezelschap dat homogeen is en totaal geen vertegenwoordiging van de wijken waarover wordt gesproken. Laat dat om te beginnen een vuistregel zijn. Willen we als ­kritische, goedgeorganiseerde bewoners van betekenis zijn, moeten we de agenda bepalen en niet de agenda van de gemeente volgen. Net zoals we vorige maand succesvol lieten zien met de hoorzitting, waarbij de gemeenteraad zich moest verantwoorden aan ons.

Dat gezegd hebbende, dit is de situatie: pal tegenover de Vogelbuurt en het IJplein, gescheiden door de Meeuwenlaan, is het Hamergebied. Nu nog een plek voor autogarages, een tankstation, de Jumbo Foodmarkt en Café MOK. Allemaal plekken waar oude en nieuwe Noorderlingen welkom zijn en gastvrij worden ontvangen omdat er sociaal wordt ondernomen. Tegelijkertijd is het ook steeds meer een plek van Holiday Inn, Skatecafé, Europizza en North-Orleans waar hipsterparadijzen een homogeen publiek bedienen, die waarschijnlijk geen drie straten in de Vogelbuurt of het IJplein van elkaar kunnen onderscheiden.

Daar waar de Vogelbuurt ­tra­ditionele volkshuisvesting kent met vooroorlogse laagbouwwoningen moeten er in het Hamerkwartier straks zo’n zevenduizend woningen bij komen die de hoogte in zullen gaan in de vorm van luxe woontorens met bijbehorend prijskaartje. Daarbij komen er talloze commerciële bedrijven bij die eveneens de hoogte in zullen gaan, van 60 tot soms wel 120 meter. Voor de Vogelbuurt zal dit enorme impact hebben.

Wat daarvoor is bedacht aan oplossingen? Volgens de projectmanager van het Hamerkwartier stopt het gebied bij de Meeuwenlaan en zijn Vogelbuurt/IJplein niet zo belangrijk. Dan heb je niets begrepen van hoe steden werken en moet je per direct je eigen functie heroverwegen.

Hoe gewelddadiger de gentrificatie, des te steviger ons verzet. Hoe amateuristischer de professionals, des te deskundiger de bewoners. En wij zijn met veel. En wij gaan nergens heen.

