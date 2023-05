Hoe filter ik kalksteen uit het Toscaanse water?

Het is nu de derde keer dat ik hier ben en verslag doe in deze krant: van het witte strand aan de azuurblauwe zee in Rosignano Solvay, Toscane, Italië. Het strand staat bomvol selfiemakende badgasten die via hun socials doen alsof ze ergens op de Carribean zitten. Maar in werkelijkheid zie je het gezicht van een grote chemische fabriek, de Solvay Factory, die haar melkwitte afvalwater (gekleurd door kalksteen) al een eeuw hier in de zee loost (en een omgeving vergiftigt met rotzooi uit de schoorstenen). Ik ben hier voor de derde keer omdat ik een methode zoek om het zichtbare deel van het afval van deze fabriek te gebruiken in een nieuwe serie kunstwerken, zoals ik dat eerder ook deed in Wijk aan Zee met de zwarte uitstoot van Tata Steel.

Voor mijn eerste poging sleepte ik zo’n 40 kilo van het wit gebleekte zand mee in mijn koffer naar Nederland. Maar de proefjes die ik ermee deed leverden geen bruikbare resultaten.

De tweede keer dacht ik het helemaal uitgevonden te hebben, en toog ik met méters zwarte stof terug naar dit strand om er, met het afvalwater van de fabriek, witte afdrukken van aangespoelde rotzooi mee te maken. Dit werkte (!) en voor een kort moment was ik heel tevreden.

Tot ik thuisgekomen alle doeken uithing en eigenlijk niet veel anders kon dan concluderen dan dat ik weliswaar afdrukken van rotzooi had gemaakt, maar dat het er feitelijk ook gewoon uitzag als mislukte batikprints.

Het moet geríchter, besloot ik. De kunstwerken die ik maakte van de Tata-uitstoot waren zo mooi omdat het afdrukken van bloemen uit de omgeving waren.

Ook de Solvay Factory staat achter een duin vol begroeiing. Waarom niet het witte kalksteen uit het afvalwater filteren, dat drogen en het poeder gebruiken voor plantafdrukken? Op Twitter plaatste ik een oproep: hoe filter ik kalksteen uit water op een strand, met slechts wat basis-equipment? Behalve veel mansplainers die me gingen uitleggen dat ik wél een grote installatie nodig had, of erger: dat ik kalksteen ook gewoon bij de bouwmarkt kon kopen (not the point, Henk), was de conclusie van mijzelf en nog wat slimmerds dat het een kwestie van bezinken was. Gewóón water uit de afvalrivier scheppen en wachten tot het kalksteen naar de bodem zakt. Afgieten, drogen en tadaa.

Gisteren arriveerde ik met 25 emmers en jawel (tergend traag, dat wel): EUREKA! Het werkte.

Na twee rondes bezonken kalksteen zeven en emmers hervullen, stapte ik per ongeluk net iets te diep in de afvalrivier en strandde op iets glibberigs (iehh).

Wat bleek? De bodem, net onder een laag zand, bestaat uit een dikke laag kalksteenmortel. Een soort klei-substantie. Het is hier nog veel vervuilder dan ik dacht. Een cadeau! Ik hoef het alleen maar op te graven, mee te sjouwen, te drogen, fijn te slaan, te malen, te zeven en er dán nieuwe kunstwerken van te maken. Easy-peasy deze.

