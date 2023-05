Hoe erg ik het ook vind dat Dima gaat vechten tegen Oekraïne, ik hoop dat hij het overleeft

Moscow Times-chauffeur Dima (54) is net als ik een wielerfanaat. In zijn jonge jaren koerste hij als amateur en nu trekt hij er op een oude Koga-Miyata als toerfietser op uit over de heuvelachtige wegen rondom Moskou. Hij is ook vrijwilliger bij een wielerclub voor gehandicapten. Pas nog stuurde Dima foto’s van het Moskouse kampioenschap. Een prachtige finishfoto van twee renners, elk met één been.

Tijdens het Russische beleg van Marioepol laadde Dima zijn Toyota vol om hulpgoederen te brengen naar pro-Russische vluchtelingen. “Je weet toch dat de Russen daar als beesten tekeergaan,” zei ik tegen Dima. “Elke vluchteling heeft hulp nodig,” was zijn antwoord.

Tot onze grote schrik hoorden we dat Dima zich als vrijwilliger heeft gemeld bij het Russische leger.

Terwijl ik dit schrijf is hij al op weg naar het front. ‘Wat doe je?’ appte ik Dima. Geen reactie.

Volgens Oleg – die ons Russische huis bewaakt – is Dima beïnvloed door alle propaganda en steeds verder geradicaliseerd. “Je ziet natuurlijk overal op straat en in alle winkels posters waarop wordt opgeroepen je te melden. De tv praat over niets anders. ‘Red het Moederland!’ Dima en ik kregen steeds vaker woorden,” zegt Oleg. “Het leek wel alsof hij is geprogrammeerd.”

Dima is weliswaar een fitte kerel, maar het zegt veel over de staat van het Russische leger dat ze een man van 54 zonder militaire ervaring met open armen ontvangen.

Onze bewaker Oleg piekert er niet over om het voorbeeld van Dima te volgen. We betrappen hem er wel op dat hij in steeds lovender woorden spreekt over Jevgeni Prigozjin, de voorman van huurlingenleger Wagner.

“Die man durft tenminste te zeggen waar het op staat,” zegt Oleg. “Hij kiest partij voor de soldaten die als kanonnenvoer naar het front worden gestuurd terwijl de generaals met volgevreten buiken achter hun mahoniehouten bureaus zitten.”

Vrijwel dagelijks stuurt Prigozjin video’s de wereld in – soms te midden van stapels soldatenlijken – waarin hij de minister van Defensie en de generaals voor oud vuil uitmaakt. Zelfs Poetin moet het ontgelden, iets wat voorheen ‘not done’ was.

Het is een bizar contrast. Terwijl dichters, schrijvers, journalisten, theatermakers en gewone burgers die een kritische kanttekening bij de oorlog plaatsen, worden opgejaagd door de FSB, kunnen ultra-nationalistische bloggers en types als Prigozjin ongestraft hun gang gaan. Een meisje arresteren dat een antioorlogstekening maakt? Makkelijk. Maar een gewapende ‘warlord’ die Poetin voor klootzak uitmaakt, kan zijn gang gaan.

Poetin is de controle over zijn eigen veiligheidsdiensten allang kwijt. En hoe erg ik het ook vind dat Dima elk moment kan gaan vechten tegen Oekraïne, ik hoop dat hij het overleeft.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.