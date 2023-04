Hoe een vertrouwd parkeerdebat toch voor politieke woede zorgde

Terwijl een taxiprotest het verkeer in de binnenstad woensdag platlegde, werd in het stadhuis gedebatteerd over parkeerbelasting. Oftewel: autodag in de stad, met partijen Denk, VVD en Ja21 strijdend om de titel vroem-vroempartij.

Het ging over de verhoging van de parkeertarieven (20 tot 50 cent per uur extra) en het verlengen van de betaaldparkerentijden in sommige buurten. “Allemaal tamelijk bescheiden,” zei GroenLinksfractievoorzitter Zeeger Ernsting.

Maar, zeggen de autopartijen, de autobezitter is een kikker in een warmer wordende pan water. Steeds kleine verhogingen tellen uiteindelijk flink op. “De autobezitter wordt steeds geconfronteerd met de zwaarheid van het bestaan,” zei VVD’er Daan Wijnants melodramatisch.

Het is een achterhoedegevecht. Coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 voelen zich gesteund door verkiezingsuitslag, achterban en oppositiepartijen Partij voor de Dieren en Bij1.

Toch ontbrandde woensdag het debat rond PvdA’er Farley Asruf. In een interview in deze krant gaf Asruf vorige maand aan achter het coalitiebeleid te staan, maar zorgen te hebben over de betaaldparkerenplannen voor Zuidoost. “Mensen moeten betaalbaar hun boodschappen kunnen blijven doen,” zei hij.

Hé, een opvallend kritische PvdA’er over coalitiebeleid. Het trok de aandacht van Kevin Kreuger (Ja21) en Süleyman Koyuncu (Denk). Hoewel het uitbreiden van betaald parkeren naar Zuidoost pas later wordt besproken, hopen zij Asruf nu al te kunnen uitlokken parkeerplannen te wijzigen.

Maar Asruf deed in het raadsdebat niet mee, waardoor ze hem niet konden uitlokken. Een paar keer zei hij kort wat, maar alleen om te melden dat hij in de commissievergadering eerder alles al gezegd had.

Zijn stilte suggereerde vooral dat Asruf na zijn uitspraken in Het Parool zich even gedeisd moest houden van de coalitie. Tot woede van Kreuger en Koyuncu. Asruf noemde dat ‘kinderachtig’. ‘Doe niet zo zielig man’, klonk door de zaal nadat Kreuger over wegduiken had gesproken.

Tussen dit gekissebis door staat er bij de agenda autoluw in de buitenwijken best wat op het spel. Uit onderzoek blijkt dat het politiek vertrouwen daar laag is en parkeerkosten een belangrijk politiek thema zijn. Tel daar de verschralingen van het ov bij op en het risico is helder: zonder volwaardig alternatief haal je wel woede op je hals, maar haal je niemand uit de steeds duurder wordende auto.

En wat de binnenstad betreft? Het vastgelopen centrum door het taxiprotest was een uitvergroting van de dagelijkse drukte. Ook de mensen die de auto nodig hebben, hebben (naast veel minder wegopbrekingen..) baat bij minder autogebruik door mensen die ook de tram, metro of fiets kunnen pakken.

Eén klein succesje was er wel voor de autopartijen. Een motie om digitale controles bij blauwe parkeerzones te onderzoeken kreeg steun van de PvdA. Daarmee verschaft Asruf zich ruimte om later voor blauwe zones te pleiten, bijvoorbeeld bij winkelcentra in Zuidoost. Zijn bijdrage kan hij vast gaan schrijven.

Politiek verslaggever Tim Wagemakers belicht in Republiek Amsterdam een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? t.wagemakers@parool.nl

Meer horen? Luister ook eens naar onze podcast Amsterdam wereldstad: