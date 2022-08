Ik herinner me het spannende jeugdboek Met Pieter Pikmans het zeegat uit.

Ik herinner me de man in de televisieserie Hollands Glorie die van een schip kukelde en ten prooi viel aan de haaien (was het de kok?).

Maar met de zee in het echt heb ik een wat moeizame verhouding.

“Zullen we morgenochtend heel vroeg naar zee gaan?” vroeg M. “Dan kan Beppie ook nog mee. Na tienen mag je er niet meer op met de hond.”

Na tienen is het sowieso de hel op het strand voor iemand die niet al te best tegen de hitte, plakkerig zand en luidruchtige strandgasten kan.

“Naar zee?” antwoordde ik, alsof ik al zand tussen mijn billen voelde. “Kunnen we niet in het kanaal?”

M. draaide met haar ogen.

“Doe toch eens niet zo star,” zei ze.

Ik herinner me de zee bij Ericeira, waar ik de hele dag in een koele grot heb gebivakkeerd omdat de zon zo genadeloos scheen. Af en toe een duik in zee, daarna in mijn grot weer verder in Tom Clancy’s Patriot Games.

Ik herinner me de zee bij Ravenna, het hete zand waar je niet met je blote voeten op kon lopen en die dag dat rukwinden de parasols ver de zee in bliezen en ik en mijn broertje aan onze parasol hingen en mijn vader aan onze benen.

Ik herinner me de zee bij Ameland, waar ik met Oudste Dochter in mijn armen naar de zee liep. Hoe dichter we bij het water kwamen, hoe harder ze begon te gillen en in mijn armen kronkelde, tegenstribbelde, krom als een hoepel ging staan en me tenslotte in mijn schouder beet. (We hebben het water niet bereikt, de zeedoop werd uitgesteld.)

Ik herinner me de kwallen en de condooms in de zee bij Platja d’Aro.

Ik herinner me de zee bij Albufeira, waar we door mijn ‘nee joh, dat gaat nooit zo snel’ bijna door het opkomende water werden verrast en de kinderen ’s avonds als toetje een werkelijk enorm ijsje kregen. Welja, ook met caramel én slagroom. En ik later aan vrienden en familie stoer en lachend vertelde hoe ik mijn gezin veilig over de rotsen had weg­ge­loodst richting de trap naar de boulevard. (Een stuk of vier, vijf schoppen onder tafel en een lang na zeurende blauwe plek op mijn scheenbeen.)

Heel vroeg reden we naar Castricum.

Bijna niemand op het strand.

De zon die zelf ook nog moest opwarmen.

Prachtig licht.

Beppie die meteen als een dolle begon te rennen en tot haar knietjes de zee in ging.

De zee die als in een reclamefolder ook echt zo blauw was als je de zee verwacht.

Het heerlijk verkoelende water.

Die eerste slok zout.

We zaten na het zwemmen in de branding met het strand en de hond in onze rug.

Kleine, schattige golven kwamen over ons.

Licht briesje.

Het fantastisch mooie, rustgevende geluid van het terugrollende water over de schelpen.

“Mooi hè, zo aan zee,” zei ik. “Waarom doen we dit niet vaker?”

De blauwe plek op mijn bovenarm had vanochtend gele en groene accenten.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.