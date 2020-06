Hoe de KNVB zorgde voor een politiek wespennest

FC Utrecht is alsnog akkoord gegaan met een compensatie van 600.000 euro voor het niet spelen van de bekerfinale tegen Feyenoord. Demonstratief werden daarvoor alleen de clubs bedankt en niet de KNVB. De bond bleek nog een extra voorwaarde aan de gift te hebben verbonden: het geld wordt alleen uitgekeerd als bij de Uefa de procedure wordt gestopt om de bekerfinale alsnog door te laten gaan.

De Europese voetbalunie dient zich voor 3 augustus alleen nog te buigen over de vraag van AZ of de KNVB juist heeft gehandeld door niet de Alkmaarders, maar Ajax als eerste Nederlandse club voor de Champions League in te schrijven.

Intussen zijn AZ en in mindere mate FC Utrecht flink onder vuur genomen. Wat vooral duidelijk maakt hoe het recht van de sterkste werkt als 34 betaald voetbalorganisaties geen eenheid vormen. Dan ontstaat een kansloos gevecht tegen de belangen van de traditionele top 3, die alle sleutelposities innemen. Te beginnen bij de KNVB, waar Eric Gudde (Feyenoord) directeur is. Dan is John Jaakke (Ajax) voorzitter van de belangenorganisatie Eredivisie CV, met Peter Fossen (PSV) als commissaris en interim-directeur Jan de Jong (Feyenoord). Verder is Edwin van der Sar (Ajax) bestuurslid bij de European Club Association (ECA) en Michael van Praag (Ajax) bij de Uefa.

AZ en FC Utrecht hebben gemerkt dat veel via dit ‘netwerk’ dicht wordt getimmerd. Neem het besluit dat de KNVB aanvankelijk wilde nemen om voor de Europese inschrijvingen de eindstand van het seizoen 2018-2019 te hanteren en de bekerfinale te schrappen. Dit betekende dat Ajax en PSV (in plaats van AZ) voor de Champions League werden ingeschreven en Feyenoord direct voor de groepsfase van de Europa League was geplaatst. AZ werd gered omdat de Uefa zou aangeven dat alleen de resultaten van 2019-2020 bepalend mochten zijn.

Daarom zien veel clubs Gudde als de lakei van de top 3. Zelfs nu de Uefa de inschrijftermijn tot 3 augustus heeft verlengd en de Europa League pas in oktober begint, stelt Gudde zich inzake de bekerfinale zo star op dat het bijna verdacht is.

Intussen worden de rebellen AZ en FC Utrecht ook nog gechanteerd. De Alkmaarders via een veredelde dreigbrief van Michael van Praag, die daarin terloops meldt dat hij Uefa-bestuurslid is, terwijl de Utrechters de 600.000 euro alleen konden cashen als ze hun actie bij de Uefa zouden staken.

En waar hing Nico-Jan Hoogma eigenlijk uit? De technisch directeur van de KNVB had zich als ex-topvoetballer nadrukkelijker kunnen inzetten voor een sportievere oplossing inzake de bekerfinale. Maar hij bleef onzichtbaar en liet Eric Gudde, commercieel directeur Jean Paul Decossaux en jurist Mark Boetekees hun gang gaan.

Zo zijn AZ en FC Utrecht in een politiek wespennest beland, waarin slachtoffers uiteindelijk zelfs als aanstichters worden neergezet.

Jaap de Groot schrijft wekelijks een column over sport in Het Parool.

Reageren? j.degroot@parool.nl.