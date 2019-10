Hoe Ajax een gapend gat sloeg met concurrent PSV

Het kan niet op voor Ajax. Zowel binnen als buiten het veld worden de records gebroken. Is de 3-0 ­triomf in Valencia opnieuw een indicatie van de stijgende internationale status, de inkomsten zijn dat helemaal. Zo is de nettowinst van 51,9 miljoen euro over het boekjaar 2018-2019 voor Nederlandse begrippen ongekend.

Zoals de jaarcijfers op verpletterende wijze duidelijk maken dat in financieel opzicht een gapend gat met concurrent PSV is geslagen. Jarenlang gingen Ajax en de Eindhovenaren gelijk op met begrotingen die tussen de 60 en 70 miljoen euro per jaar schommelden. Inmiddels is het 110 miljoen om 78.5 miljoen in Amsterdams voordeel.

Vervolgens worden in de jaarcijfers van het seizoen 2018-2019 de verschillen alleen maar extra ­onderstreept. Zo scoorde Ajax een omzet van 199,5 miljoen euro tegen PSV 96,6. Ook de winstcijfers vertonen een groot verschil: 51,9 tegen slechts 4,6 miljoen. Inmiddels beschikken de Amsterdammers over een eigen vermogen van 210 miljoen, terwijl de teller in Eindhoven op 40 miljoen euro staat.

Los van de klappers die Ajax op de transfermarkt maakt zijn ook de verschillen in andere inkomsten veelzeggend. Ajax heeft voor 34,3 miljoen euro aan sponsors vastgelegd en PSV 18,3 miljoen. Terwijl de merchandising PSV circa 5 miljoen opleverde, incasseerde Ajax ruim 21 miljoen euro.

De spectaculaire gestegen inkomsten zijn in de hoofdstad natuurlijk gekoppeld aan bonussen voor hen die hier verantwoordelijk voor zijn. Aldus steeg de post salarissen van 52,3 naar 92,1 miljoen euro, terwijl de concurrent aan Brabant in totaal 41,8 ­uitbetaalde.

Deze financiële verschillen zijn in een tijdsbestek van vijf jaar ontstaan. Een fase waarin Ajax zich onttrok aan de stelling dat Nederlandse clubs zich moesten verzoenen met een bijrol in Europa. Inmiddels is duidelijk hoe effectief de focus op vooral de jeugdopleiding is geweest, een troef die PSV nu ook gaat uitspelen. Overigens met dank aan Ajax, omdat de ooit op De Toekomst begonnen Donyell Malen en Steven Bergwijn nu de parels van Eind­hoven zijn.

Wat dat betreft eveneens een pluim aan provinciegenoot AZ. Ook een club die jarenlang de troef ‘opleiding’ aan het uitspelen is. En hoe! Zo boekten de Alkmaarders een hogere nettowinst dan PSV (8 miljoen om 4,6 miljoen euro) en is het eigen ­vermogen inmiddels boven dat van Feyenoord ­gestegen (33,2 miljoen om 31,6).

Het maakt eens te meer duidelijk dat het leiden van een voetbalbedrijf eigenlijk heel simpel kan zijn. Zorg voor een goede opleiding, een efficiënte scouting en hou vast aan de clubvisie. Daardoor wordt de noodzaak tot aankopen beperkt en blijven de daaraan gekoppelde financiële risico’s te overzien.

Het is de formule die Ajax momenteel toepast. Een kopie van het beleid dat vijftig jaar geleden al garant stond voor een dominante positie in het mondiale speelveld. En het werkt nog steeds.