Hiphop is wereldwijd in feite een constant stedelijk onderzoek

Deze week ben ik in Nijmegen op uitnodiging van het Architectuurcentrum. Zij organiseren vier keer per jaar wandelingen met speciale gastrondleiders die ieder vanuit hun eigen kennis en expertise reflecteren op de stad. Dit jaar is het thema ‘PLEK: plaatsmaken voor de rechtvaardige stad’. Hierin wordt besproken en onderzocht welke maatschappelijke en ruimtelijke interventies kunnen bijdragen aan een stad die rechtvaardig en inclusief is.

Mijn eerste gidsen in kennis over de stad waren rappers. Via hun Nederlandstalige nummers werd ik in mijn slaapkamer in het Plan van Gool gegidst door Zwolle, Rotterdam, Eindhoven, Diemen-Zuid, Amersfoort, Heiloo en Nijmegen. Van die laatste was het de formatie Zo Moeilijk die mij op afstand wegwijs maakte. Dus luister ik de klassieker Nijmeegse Modo onderweg naar de Keizerstad.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat ik een van de drie heren van Zo Moeilijk, Roché Nieuwendam – ook wel bekend als Rosco – vraag om tijdens de rondleiding mee te lopen en vanuit lokale kennis en ervaring bij te dragen. Wat hij voortreffelijk doet.

Klein zijspoortje: Rosco en ik werkten voor het eerst samen in 2011, toen ik een remix uitbracht van mijn eerste single ooit, genaamd Beroepsgeheim met Hef, Maikal X, DJ Jane Doe en Rosco. Ook al zo’n mix van Nederlandse steden op één nummer, wat eigenlijk hiphop eigen was en is. Hiphop is wereldwijd een constant stedelijk onderzoek. Van de samenwerkingen tussen Opgezwolle en DuvelDuvel tot Kempi, RBDjan en Winne. En dat je dan de verschillende Nederlandse regio’s per couplet nog letterlijk kon horen door de accenten. Wat is daar nog van over?

Terug naar Nijmegen. We trappen de rondleiding af bij de oude Honigfabriek in het Waterkwartier, waar aan de Waal hoge luxe wooncomplexen verrijzen en het oude industriegebied dienstdoet als proeftuin voor nog meer ontwikkelingen. Volledig in lijn met het model van de Amerikaanse socioloog Richard Florida is de creatieve klasse daar neergestreken, met hun hippe homeconcepten en kunstzinnige bedrijven.

We zijn met zo’n twintig mensen, onder anderen een wijkregisseur, een gemeentelijke stedenbouwkundige, iemand uit de wijkraad, woningbezitters aan het Waalfront en huurders aan de oude kant van het Waterkwartier.

We lopen langs verschillende woonwijken, een buurtcentrum, kruispunten in ontwikkeling en mijn favoriet: de Weurtseweg. In deze straat zie je aan weerszijden letterlijk oud en nieuw Nijmegen. Buurtwinkel Jan Linders en Snackbar Charly lijken de enigen die nog enigszins elkaar in de ogen aankijken. Deze straat staat op de lijst om autoluw te worden. Dus als we het hebben over interventies: organiseer er een blockparty, nodig alle bewoners en ondernemers uit om hun ideeën voor de toekomst van deze straat te delen. En doe daar dan ook iets mee. Ook als dat afwijkt van het oorspronkelijke plan.

