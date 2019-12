Hilversum is een Bermudadriehoek voor provocateurs

Als je ergens een zak geld neerlegt, komen er mensen op af. Het is de enige reden waarom mensen nog een nieuwe omroep zouden willen beginnen, denk ik. Lief hoor, dat ze nog bestaan, maar een omroep! Dat is net zoiets als een nieuw netwerk voor stoomtreinen willen aanleggen, of een fabriek voor transistorradio’s beginnen. Hoe archaïsch wil je het hebben?

Arnold Karskens heeft gezegd dat het Journaal door een rietje kijkt.

Het Journaal? Misschien kijkt men door een rietje, misschien is het een links bolwerk, maar wie laat zijn wereldbeeld nog bepalen door het Journaal? Wat maakt het eigenlijk uit of er daar door een rietje gekeken wordt?

Er heerst in Hilversum een mysterieus krachtenveld waardoor alle scherpe randjes worden gladgeslepen. Een soort Bermudadriehoek voor provocatie. Wat tegen de stroom inzwemt, verdwijnt. Geen idee hoe het kan, maar waarschijnlijk hebben omroepen en netmanagers daar een vakkundige methode voor.

Als voorbeeldcasus kunnen we PowNed nemen. Ik herinner me nog goed dat dat ooit een rebellenclub van provocateurs was, hongerend naar een eigen omroep om ‘het bestel van binnenuit uit te hollen’.

Deze week las ik in Trouw een interview met voorzitter en oprichter Dominique Weesie. Honderd procent braaf geworden! Helemaal kapotgemaakt door Het Systeem!

Hij zei allemaal genuanceerde dingen. Hij vindt dat de programma’s van PowNed mensen ‘aan het denken moeten zetten’, want ‘we kunnen niet eeuwig dat pestjochie met die snottebel blijven’. (Dat was toch precies de reden waarom ze een omroep wilden oprichten?) Hij beaamde zelfs dat hij linkser was dan vroeger: “Ik ben vorige maand vijftig geworden en misschien is het zo dat je naarmate je ouder wordt ook wijzer wordt.” Hij is vader van twee dochters, en denkt steeds langer na over de wereld die hij aan hen achterlaat. Verder snapt hij dat mensen moeite hebben met Zwarte Piet en zit hij niet graag op Twitter omdat het daar zo ongenuanceerd is.

Nogmaals: hier spreekt Dominique Weesie, voormalig ordeverstoorder en pestkop pur sang. Inmiddels is het net alsof ik mezelf hoor praten, iemand met allemaal brave linkse meningen!

Het bestaansrecht van PowNed ligt volgens Weesie in een melig programma dat Onrecht! heet en volgens hem helemaal niet braaf is. Voor de moeite hebben ze dus nog wat belhamels ingehuurd. Wat Rutger Castricum nog bij PowNed te zoeken heeft met zijn brave talkshow weet haast niemand.

Ik snáp het trouwens wel: Weesie en Castricum verdienen ieder zo’n twee ton per jaar en hoeven daar niet al te hard voor te werken. Dat is comfortabel, maar met de oude idealen heeft het weinig te maken.

Ik wil maar zeggen: Ybeltje, Joost en Arnold, blijf weg uit Hilversum! Voor je het weet loop je in de pas.

