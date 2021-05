Hij vond dat het allemaal reuze meeviel

Hoewel ik mijn auto twee straten verderop had geparkeerd, kon ik de strontlucht die uit de woning kwam ruiken. Hoe dichter ik bij de woning kwam, hoe sterker de geur werd. De voordeur bestond grotendeels uit glas; ik kon direct naar ­binnen gluren. Ik zag een kale betonvloer waar een donkerbruine, plakkerige laag overheen gesmeerd was.

De bewoner, een meneer van ergens in de vijftig, deed de deur open en groette ons hartelijk. Hij begreep niet goed waarom de woningbouw een specialistisch team had ingeschakeld om zijn woning schoon te maken. Het viel volgens hem reuze mee. Wel had hij iets meegekregen over klagende buren en stankoverlast, maar die ‘overdreven’ gewoon.

Ik stapte met enige tegenzin de hal binnen, die was verbonden met de ­bad­kamer. Toen ik de badkamerdeur opentrok, werd ik geconfronteerd met een berg ontlasting. Zoiets had ik nog nooit gezien. Het leek alsof iemand een 19de-eeuwse strontkar had leeg gekiept.

In het midden van de badkamer stond een toiletpot die zo’n 30 centimeter uitpuilde: opgedroogde drollen. Naast de toiletpot was er een tweede deur, die naar de slaapkamer leidde. Ook hier was de betonvloer besmeurd met ontlasting. Het hoofdeinde van zijn tweepersoonsbed begaf zich pal naast de deuropening.

Gedurende de gehele opdracht verkeerde ik in een soort roes. Mijn hersenen wilden en konden niet accepteren dat ik bezig was 150 kilo menselijke ontlasting op te scheppen. Het kon toch niet zo zijn dat hier, vrijwillig, een mens verbleef?

Maar waar ik me nog het meest over verwonderde: de bewoner bleef de hele tijd dat ik aan het werk was in de ­woonkamer zitten. Hij zat urenlang op zijn bankstel te sudokuen, een paar meter verwijderd van de badkamer. Geen enkele keer kwam hij kijken of vragen hoe het ging.

Toen alles eenmaal schoon was, riep ik de bewoner erbij. Ik was bekaf en wilde hem trots het eindresultaat laten zien. Stiekem hoopte ik op een uitbundige, blije reactie. Maar hij strompelde met tegenzin naar de badkamer en zei iets in de trant van: ‘O ja, leuk.’ Er kon geen compliment van af, noch was er enige blijdschap op zijn gezicht te zien.

Wel wilde hij direct het toilet gebruiken, ook al was dat volledig afgeplakt. Ik dacht: dit zal vast zijn manier zijn om aan te geven dat hij blij is met het eindresultaat.

