Hij lag ruim zes maanden op de keukenvloer voor zijn gemummificeerde lichaam werd ontdekt

Afgelopen april schreef ik over een meneer die in gemummificeerde staat werd aangetroffen in zijn appartement. Hij was onopgemerkt overleden en lag zes weken op zijn bankstel voor zijn lichaam werd ontdekt.

Lange tijd na deze opdracht bleef ik nog aan dit incident denken. Ik had nooit voor mogelijk gehouden dat vandaag de dag in Nederland mensen kunnen overlijden door verhongering. Mijn verbazing was dan ook groot toen ik vorige week werd geconfronteerd met een soortgelijke situatie.

Ook ditmaal betrof het een alleenstaande man van middelbare leeftijd. Hij was onopgemerkt overleden en lag ruim zes maanden op de keukenvloer voor zijn gemummificeerde lichaam werd ontdekt. Ik vroeg me af: hoe is het toch mogelijk?

Extra schrikbarend was dat zijn keukenraam uitkeek op de aan de buitenkant gelegen loopgang. Nog geen meter naast het raam bevond zich de voordeur van zijn buurvrouw. Een halfjaar lang was zij dagelijks het raam met dichte gordijnen gepasseerd, niet wetende dat haar buurman dood op de keukenvloer lag.

Kort nadat we met de schoonmaak begonnen waren, kwam ze vluchtig koe­keloeren. “Gatver! Wat stinkt het hier!” was haar enige reactie. Mijn collega kon de opmerking niet waarderen en stuurde haar boos weg.

De rest van de buren leek het overigens ook weinig te interesseren. Meerdere malen vroeg ik aan voorbijgangers of ze de overledene misschien kenden. “Het was een vreemde vogel,” werd dan gemopperd – met de hand voor de neus om de lijk­lucht te maskeren. Meer konden ze niet over hem vertellen. Levend of dood, het maakte geen verschil. Niemand leek hem te missen.

Binnen in het appartement was het een absoluut bloedbad. Het begon in de woonkamer, waar een met bloed besmeurd matras op de vloer lag. Eromheen lagen grote stukken gebroken glas. Hij was overduidelijk gewond geraakt. Ik kon niet opmaken of dat opzettelijk of per ongeluk was.

Het bloedspoor liep via de woonkamer door de gang naar de keuken toe. Alles was besmeurd met bloed. De muren, meubels, deuren, kozijnen – alles zat onder. Vechtend voor zijn leven had hij zich overal aan proberen vast te klampen. De wanhoop was zelfs een halfjaar na zijn overlijden nog voelbaar.

Hij stortte uiteindelijk in zijn keuken in elkaar. Zielsalleen bloedde hij hier leeg op de koude tegelvloer. Op het aanrecht lag een aantal uitgedroogde uien.

Dat en een halve fles zonnebloemolie was het enige dat hij aan levensmiddelen in huis had.

