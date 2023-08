Hij dacht: iedereen weet wat martelen met je doet. Geestelijk en fysiek. Iedereen! En dat zei hij ook. In vlekkeloos Russisch.

Het antwoord was: “Jullie martelen ook!”

“Dat zou best kunnen. Dat keur ik ook niet goed!”

“Dat keur je wel goed. Want je vecht tegen ons! Je doodt ons. Waar of niet?”

Hij voelde zijn gebroken kaak en keek naar zijn bebloede polsen. Het snoer zat diep in zijn vlees.

“Waarom vertel je ons niet wat we willen weten? Waar jullie troepen zitten en wat jullie van plan zijn?”

“Je weet dat ik dat niet weet. Als ik het wist, had ik het gezegd. Ik ben geen held.”

“Je bent inderdaad geen held. Je bent een slappeling!”

“Ik weet oprecht niet wat jullie willen weten!” zei hij.

Het kon niet anders of ze moesten de wanhoop in zijn stem hebben gehoord.

“Laten we hem maar gewoon doodschieten, kameraad,” zei iemand die ook bij het verhoor aanwezig was.

“Nee, ik wil elektriciteit nog proberen. Weet je wat ik daarmee bedoel, met elektriciteit? Ik ga de elektrische draden op je ballen zetten. Kijken of je dan nog zo moedig bent.”

“Ik ben niet moedig!”

“En maar stoer doen! En nog praatjes hebben ook!”

Hij kon niet meer. Of van angst zijn bloeddruk opeens daalde of dat het ’t effect van zijn angst was, wist hij niet, maar hij viel flauw; hij kwam nog even bij toen hij een kaakslag kreeg, maar viel direct daarna weer flauw.

Hij kwam bij in een cel, maar besefte onmiddellijk dat hij beter niet bij kon komen. Hoeveel uur zou hij buiten westen zijn geweest? Hij vermoedde dat hij in de gaten werd gehouden en hield zich doodstil.

Hij hoopte dat hij alsnog zou sterven. In de dood zou glijden. Alles deed hem pijn. Vooral zijn ademhaling. Hij voelde dat hij in zijn broek had geplast en gepoept.

Opeens ging de celdeur open.

Hij kreeg pap en schone kleren. Het leek hem verstandig niets te zeggen.

Een halfuur later stond hij buiten. Nog wel geboeid. Hij zou uitgewisseld worden.

De man die hem had gemarteld stond bij de auto en gaf hem een hand. Op het moment dat hij die pakte, werd er een foto genomen. Dat was om te laten zien dat er niets was gebeurd.

Hij dacht aan die ene zin: iedereen weet wat martelen met je doet.

Liever dan vrij te zijn, wilde hij ook martelen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

