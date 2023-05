Hij kon niet wachten om me mijn lesje te leren, zei hij

Het is inmiddels twee jaar geleden dat ik de Nederlandse literatuur bestormde met mijn debuutroman Ik ga leven. Die tijd is voor mijn gevoel zowel in een paar keer knipperen voorbijgevlogen, alsook enorm leerzaam en vooral heel raar geweest. De bekendheid die me overviel, het moeten omgaan met Jan en allemans mening, met iedereen die iets van je moet, met honderden e-mails en brieven, met fans en haters; ik moest het nog leren.

Van het verwerken van een familiebreuk en de consequenties die dat had voor m’n jonge zusje, tot aan stressen over mijn veiligheid, rechtszaken en aangiftes. Het ontwikkelen van een eetstoornis waardoor ik 15 kilo aankwam, het me verlamd voelen in mijn schrijven en spreken over onderwerpen die me potentieel meer bedreigingen brachten, tot aan overmatig drinken en in therapie moeten gaan; het was niet altijd gezellig in mijn hoofd.

Maar ik besloot er niet over te zeiken en het allemaal voor mezelf te houden, omdat ik mezelf de tijd en rust wilde gunnen die ik echt nodig had, in plaats van mezelf nóg meer in de kijker te spelen van gewetenloos tuig, die me bombardeerden met de meest intimiderende berichten, van abstracte doodswensen tot aan het bekendmaken van mijn huisadres, waardoor ik meerdere keren emigratie en verhuizing heb moeten overwegen, en toch weer bleef, om het vervolgens na een maand weer te overwegen.

Ik vertrouwde op de veiligheidsdiensten, maakte gebruik van mijn netwerk en loste het elke keer weer op. Toch merkte ik dat ik steeds minder durfde; bewust of onbewust, vermeed ik vooral onderwerpen waar ik twee jaar geleden juist wel een ferme mening over zou hebben. Of koos ik ervoor het kapot te nuanceren. Ook werkte ik niet aan een tweede boek, omdat het allerlaatste waar ik trek in had zo’n mediamarathon was waarbij ik in een eeuwige spagaat in mijn hoofd zou zitten tussen eerlijk zijn of zelfcensuur. Niet alleen voor m’n eigen veiligheid, maar ook de levens van de personages die in het boek noodzakelijkerwijs beschreven zouden worden. Een trap nageven, zo voelde het. En ergens anders over schrijven wilde ik niet.

Ik deelde er niets over, ik zei er niets over, ik schreef er niets over. Als ik door talkshows of programma’s gebeld werd over onderwerpen die me gezeik zouden opleveren, zei ik steevast nee. Of ik iets wilde zeggen over de aanslag op Salman Rushdie? Nee. Of ik iets wilde zeggen over de verkiezingen in Turkije? Nee. Of ik wilde komen praten over welke aangifte ik nu weer deed? Nee. Want op een gegeven moment wist ik: leuk en aardig, je mening geven, maar aan het einde van de dag moet ik alleen naar huis en zien te slapen.

Deze week was het weer raak: iemand had gehoord dat ik 13 mei een lezing zou geven in Apeldoorn, een vrijheidscollege, ironisch genoeg, en ik kreeg het bericht dat ik erop kon rekenen dat die dag alles anders voor mij zou zijn. Hij kon niet wachten om me die dag mijn lesje te leren, luidde het bericht.

Het is om moe van te worden. En niet bevorderlijk voor de vrijheid van bekende schrijvers en sprekers in de toekomst, dat zo iemand dit oneindig kan blijven doen, zonder daarvoor gestraft te worden.

Advocaten van grote criminelen zijn tegenwoordig niet de enige die uiteindelijk gebukt gaan onder eventuele dreiging; dat is de toekomst van iedereen met een dissidente mening in het sociale media tijdperk.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl