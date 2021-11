Een kennis van ons is tachtig.

“Hoe gaat het nu met hem?”

“Hij zit in dat huis en wacht…. Je weet wel waarop. Hij wordt met liefde omringd. Beter dan ik het ooit deed.”

Zijn vriendin is twintig jaar jonger dan hij. Hij was destijds nogal trots op haar. Waar zij trots op was, was een raadsel. Al snel gebruikten zij tegenover elkaar een taal vol galgknopen. Ironie die je uit een giftig zuur haalt, heeft soms de allure van engelachtige doodsbedreigingen.

Maar toen raakte hij dement en kon ze niet meer voor hem zorgen.

Een opluchting?

Zelfs aan zinnen met verhulde moordwensen kun je gewend raken.

“Ik mis hem, Theodor, maar ik mis het om hem te pesten. Vind je me nou slecht?”

“Als ik mensen had willen veroordelen, was ik wel rechter geworden.”

Ik ben er weleens bij geweest als ze elkaar probeerden te zwepen met die geniepige zinnen.

“Heb je thee gemorst of heb je het weer in je broek gedaan, Tommie?”

“Was het thee? Ik dacht dat thee warm moest zijn en smaak moest hebben, darling.”

Ik glimlachte erom en merkte hoe hij mettertijd verwarder raakte.

“Zou hij het leuk vinden als ik hem ging bezoeken?” vraag ik.

“Ik denk niet dat hij je nog herkent.”

Dat deed pijn. Twintig jaar geleden was ik er bij dat hij haar versierde. In Wildschut. Hij een zestiger die vijftig leek, zij net veertig. Hij was eigenlijk al klaar met z’n werk en had goed geboerd. Veertien dagen later stuurde hij een ansicht uit Parijs.

“We hebben ons hier verloofd. Hou dat geheim.”

Getrouwd zijn ze nooit. Zoals gezegd wilde ze al snel bij hem weg. Maar zoals het wonderlijk was dat ze op hem was gevallen, zo begreep niemand waarom ze niet uit elkaar gingen. Was hun verhouding niet een misverstand?

“Ben je nu niet iets vrijer?” vroeg ik.

“Om wat te doen?”

“Dingen die je met hem niet kon doen.”

“Tja… weet je… Voor mij is hij eigenlijk al een tijd dood. Maar dat is hij niet. Dat maakt het zo ingewikkeld. Hij is een levend lijk. Vind je het erg dat ik dat zeg?”

“Nee.”

“En zo lang hij nog leeft, ben ik niet vrij. Natuurlijk, ik kan nu alles doen wat ik wil. Maar als ik denk: ik wil dat hij sterft, denk ik tegelijkertijd: blijf nog lang leven.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

