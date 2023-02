Hij bewonderde Zelenski net zoals zijn ouders vroeger Churchill

Twee mannen in het café.

“Poetin verneukt de Russen,” zei de oude man.

“Welnee, hij verneukt juist de Amerikanen,” zei de jonge man.

“Je lult. Er gaan geen Amerikanen dood. Er gaan Oekraïners en Russen dood. Waarom zou hij de Amerikanen verneuken?”

“Omdat Poetin samenwerkt met de Chinezen. Die samenwerking zorgt ervoor dat Amerika zijn status als supermacht kwijtraakt. China wordt het nieuwe Amerika, Afrika het nieuwe Europa en Amerika wordt het nieuwe Afrika, een derde wereldland.”

“En Europa?” vroeg de oude man.

“Europa moet mettertijd doen wat China en Rusland willen.”

Er ontstond een spontane wapenstilstand tussen de oude en de jonge man. Ze keken elkaar niet aan. Tussen hen zat ongeveer dertig jaar wereldgeschiedenis en de oude man leek te vinden dat hij daarom recht had op een vorm van gelijk. Hij had al de hele tijd het idee dat hij het debat verloor, hoewel er niet echt iets te debatteren en te winnen viel.

“Waarom haten jullie Amerika en de Amerikanen?” vroeg de oude man.

“Geen haat, maar ze bemoeien zich met alles. Wat we meemaken is het einde van kapitalisme. Dat kan niet meer. Het kapitalisme heeft zijn grenzen bereikt.”

“Ach, wat een gelul.”

“Je moet je echt beter informeren,” zei de jonge jongen.

“Heb ik gedaan,” zei de oude man, “en ik heb geconcludeerd dat iedere keer als men zegt dat het kapitalisme is afgelopen, ze er na verloop van tijd om smeken.”

De jonge man zei wat terug, maar de oude man schudde zijn hoofd op een manier alsof hij met z’n weinig haren de woorden van de jonge man wegwuifde.

“En het lijkt ook alsof jullie voor Rusland zijn... Dat is onbegrijpelijk!” zei de oude man.

“Ik zeg niet dat het goed is wat Poetin doet, maar Zelenski is een vervelende popster die steeds vaker om agressieve wapens vraagt die wij moeten betalen.”

De oude man vroeg zich af of het gesprek voor hem te ver ging. Hij wilde zeggen dat hij Zelenski net zo bewonderde als zijn ouders Churchill, maar hij besefte dat ook de standbeelden van Churchill tegenwoordig omlaag werden gehaald.

“Ach, of je het leuk vindt of niet, opa, China wordt in alles beter dan wij zijn of de Amerikanen. Zij gaan straks de wereldorde bepalen net zoals de Amerikanen jarenlang hebben gedaan.”

