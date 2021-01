Hierbij alvast een terugblik op het voorspelbare 2021

Het afgelopen jaar hebben we wel geleerd dat orakelen over de toekomst weinig betrouwbaar is. Toch denk ik dat 2021 zodanig voorspelbaar zal zijn dat ik nu al een terugblik op dat jaar kan geven.

Januari: koningin Elizabeth houdt, getooid met een schitterende diamanten tiara en naast een gouden piano, een nieuwjaarstoespraak vanuit een van haar paleizen. De boodschap dat het voor iedereen een buitengewoon zwaar jaar zal worden, komt hierdoor extra geloofwaardig over.

Februari: minister Hugo de Jonge meldt dat de start van de coronavaccinatie met nog een maand wordt uitgesteld omdat de GGD Oost-Limburg per ongeluk een magnetron heeft besteld in plaats van een minzeventigvriezer en omdat ze in Domburg-Zuid het wachtwoord voor het computerprogramma (dat nog niet helemaal klaar is) kwijt zijn geraakt. Het is immers heel belangrijk dat alles zorgvuldig gebeurt.

Maart: hoewel het RIVM er nu klaar voor is, besluit minister De Jonge uit zorgvuldigheid nog een maand te wachten met de vaccinatiecampagne. Het wordt anders voor de burgers zo verschrikkelijk verwarrend met de verkiezingscampagne.

Mei: terwijl wereldwijd inmiddels miljoenen mensen tegen het coronavirus zijn gevaccineerd, gaat Nederland er nu ook mee beginnen. Na lang zoeken is voor de eerste injectie in Bolsward de 91-jarige Joost van den Vondel opgespoord, een mooi tegenwicht voor William Shakespeare uit Engeland.

Juni: goed nieuws is dat het Europees Geneesmiddelenbureau nu ook het Oxfordvaccin heeft goedgekeurd, weliswaar vijf maanden na de rest van de wereld, maar dat betekent natuurlijk dat het allemaal erg zorgvuldig is gebeurd.

Augustus: het kabinet-Hoekstra verschijnt op het bordes van paleis Noordeinde. Opvallendste benoeming is die van Famke Louise als minister van VWS, nadat ze door Diederik Gommers geïnspireerd was geraakt voor de strijd tegen het coronavirus.

September: Thierry Baudet blijft tegenstander van het vaccin. Hij is ervan overtuigd dat het coronavirus niet in Chinese vleermuizen, maar in een Leidse uil is gemuteerd en daarom onaantastbaar is. En omdat George Soros natuurlijk achter het vaccin zit, zal het toch niet werken in borealen.

Oktober: de burgemeesters van Staphorst en Urk begrijpen niet waarom het coronavirus zo veel slachtoffers blijft maken in hun om religieuze redenen grotendeels ongevaccineerde gemeentes en stellen voor dagelijks in plaats van wekelijks kerkdiensten te houden om te bidden tegen de gevreesde infectie.

November: Donald Trump laat op zijn golfresort een replica van het Witte Huis bouwen van waaruit hij de Verenigde Staten kan blijven besturen. Hij blijft zich verzetten tegen de uitkomst van de verkiezingen want als de stemmen zouden zijn meegeteld van de 300.000 Amerikanen die (mede door zijn beleid) zijn overleden aan het coronavirus, had hij zeker gewonnen.

December: gekleed in een hermelijnen mantel en met een prachtige gouden ketting om haar nek zegt koningin Elizabeth vanuit het monumentale Windsor Castle dat het voor iedereen een extreem moeilijk jaar is geweest.

Marcel Levi is ceo van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl