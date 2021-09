Het zuur loopt me al door de broek van het woord ‘performance’ alleen

Woningcrisis of poëzie?

Ik koos voor de poëzie en liet het betogen tegen de krankzinnige woningmarkt links liggen.

In De Nieuwe Liefde ging ik naar het programma Ode aan de betekenis rond H.H. ter Balkt, de bard uit Usselo (1938-2015).

Het begin was meteen mooi, want we hoorden uit de luidsprekers de stem van de dichter die zijn poëem Ode aan de betekenis voordroeg, met de fraaie mantra ‘En Troje voor de Trojanen – maar niet in Troje’.

Na een inleiding op het werk van H.H. ter Balkt volgden de dichters van nu. Zij gingen zich, als ware zij een soort coverartiesten, meten met de meester door elk een van zijn gedichten op hedendaagse wijze te parafraseren.

Dapper van Joost Oomen, Asha Karami en Marieke Polderdijk om de strijd aan te gaan, want H.H. ter Balkt is eigenlijk niet te verslaan, van hem kun je alleen maar verliezen.

Polderdijk ging aan de slag met Ter Balkts Anti-Canto 37. In de vorm van een performance die ze Koraalgezang had gedoopt.

Een performance.

Het zuur loopt me al door de broek van het woord alleen.

Ik ben er niet weg van. Zie jezelf nou eens staan, denk ik dan. Maar ik bloos al als ik een brood moet bestellen, dus daar zal het wel mee te maken hebben. (Mijn eerste spreekbeurt in de vierde klas (groep zes van nu) over de giraf moest ik overdoen omdat ik op mijn stoel bleef zitten, alles oplas en niet de klas in durfde te kijken. De giraf kon er niets aan doen.)

Polderdijk begon ermee op het podium te gaan zitten en een tijdje te zwijgen.

Bij mij begon het onmiddellijk te kriebelen.

Daarna begon ze kinderlijke geluidjes te maken.

Aansteller, dacht ik en ik wilde weglopen, maar ik bedacht dat Ter Balkt dat ook doet in Anti-canto 37, waarop de performance immers was gebaseerd. Uit dat gedicht:

‘Lu lu lu lu li li li li lie lie lie lie

quio didl li lulili

ha gurr gurr quipio!

(De nachtegaal zingt, de brandnetel zwijgt)’

En toen begon Polderdijk over de geboorte van de brandnetel en liet ze de brandnetel niet zwijgen, nee, ze liet de brandnetel leven en praten en zingen en gillen. “De brandnetel wil seks!” dichtte ze. En: “Er zit een klein gitaartje in je vagina.” En ze bleef van die geluidjes maken: ‘Pah. Pah. Pah. Pah. Ieoehah. Sooowah. Krrrrrrrr. Hoooooooohh,’

Bijna een kwartier lang.

En het was prachtig. Het was bezwerend. Ik verdween in het gedicht. Ik vergat helemaal dat ik een performance bijwoonde.

Hier deed de poëzie haar verwoestende, maar schitterende werk.

Ik werd zo ongeveer een brandnetel.

H.H. ter Balkt-Marieke Polderdijk: 1-1.

Op weg naar huis mompelde ik maar steeds “Er zit een klein gitaartje in je vagina,” want die regel was het meest blijven hangen.

Pah. Pah. Pah. Pah.

