Het zou moeten gonzen in de stad, klotsen van plezier

Het zou de tijd van feesten moeten zijn in de stad. Langs tuinen fietsen en de vrolijkheid over heggen en schuttingen horen golven. Dat geluid dat zo hoort bij de scholier die denkt dat de ketens zijn afgeworpen. Terwijl hij de paniek voor de grote wereld bezweert met een stiekeme slok veel te sterke mixdrank.

Maar eerst nog die onbezonnenheid, het gegil, het lachen, het al smeulende verdriet elkaar toch kwijt te gaan raken. Dat speciale saamhorigheidsgevoel van een klas, een examenjaar, een schooltijd. Op hun eigen enclave van wat vierkante meters, afgesloten van de rest van de wereld.

Je zou er sentimenteel van worden.

Het virus verhindert het groots vieren van dit voorspel. Spijtig. Ik was graag afgestapt om mijn fiets tegen zo’n schutting of heg te zetten, om op de stang te gaan staan en een blik op de jeugd te kunnen werpen.

Lampionnen in de bomen, tafels met drank. Muziek die je niet kent. Glitterjurkjes en frisse T-shirts. Balts­gedrag.

Ik had dan Jongste Dochter kunnen begluren. Kijken hoe zij viert dat ze geslaagd is. In plaats daarvan sta ik op een namiddag tussen de schappen van de supermarkt naar haar te gluren. Hoe ze achter de kassa zit. (“Ik moet toch iets met mijn tijd tot ik ga studeren?”)

Vroeger wilde ze kassajuffrouw worden. Het gebliep en gerinkel was haar toverwereld. Ze mocht een keer op schoot bij een caissière en ik zie nog de gelukzalige lach op haar gezicht (van Jongste Dochter dus). Op haar ­verjaardag kreeg ze een speelgoedkassa die ze zo heeft stukgespeeld dat het geldlaatje op het laatst geen zin meer had om open te gaan.

Ik kan zien dat er niet echt een droom in vervulling is gegaan. Ze heeft even niets te doen, en neemt meteen de oerhouding van de verveelde kassajuffrouw aan: het bestuderen van de nagels. Een uitstekende uitvoering, moet ik zeggen. (Rodin had er wel raad mee geweten.)

Wat sta ik hier eigenlijk te doen? Me rot voor haar voelen omdat al die feesten aan haar neus voorbijgaan? Ik ben een paar keer over het gemis begonnen. “Pap, volgens mij vind jij het erger dan ik,” zei ze. Vervolgens prees ik haar begrip en veerkracht, maar dat was ook niet echt de bedoeling.

“Ik ga werken, hoor. Doeg!”

Ze krabt aan haar paarse nagellak.

Het zou moeten gonzen in de stad, klotsen van plezier. Schuttingen en heggen hebben nu niets meer te verbergen. Gelukkig hangen er nog vlaggen en schooltassen uit.

