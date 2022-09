Het zou mij níets uitmaken als mijn advocaat mij de hand niet schudt

Er zijn een paar gouden tv-momenten die ik niet snel zal vergeten. Bijvoorbeeld toen Peter R. de Vries Matthijs van Nieuwkerk live verweet zich niet aan de afspraak te houden en het langer over zijn boek wilde hebben in tv-programma DWDD in 2016. Of toen Hans Teeuwen op de pijnbank ging liggen en de Meiden van Halal een lesje satire gaf. Of toen Rutger Castricum twaalf jaar geleden naar een boerkademonstratie ging, de grootste lol had met de vrouwen daar en degenen met een hoofddoek (en dus zonder boerka) voor slet uitmaakte, waarop zij heel hard moesten lachen.

Maar het moment dat ik het echt uitgierde, was toen voormalig advocaat Mohammed Enait in 2008 aanschoof bij Clairy Polak in Nova om het te hebben over waarom hij was afgewezen als klantmanager door de gemeente Rotterdam. Niet vanwege zijn kwalificaties, maar omdat hij zijn vrouwelijke cliënten de hand niet wilde schudden vanwege zijn geloof.

“Kunt u het uitleggen in woorden die ik ook snap?” vraagt Polak op een gegeven moment aan Enait, die onnodig complexe taal gebruikt vermengd met Arabische woorden en spreuken, die hij niet vertaalt. “Ik zal me aanpassen aan uw bevattingsvermogen” antwoordt Enait droog. Even later zegt hij: “Ik voel animositeit bij u.” Polak: “Omdat een vrouw zich beledigd kan voelen als u vrouwen niet de hand wil schudden.” Enait: “Ik kan me juist beledigd voelen als ik zeg dat ik vrouwen geen hand wíl schudden en dat u een soort handenschudfundamentalist bent.” Dat woord heb ik onthouden voor scrabble.

Maar buiten dat dit gesprek enorm op de lachspieren werkt, is het inhoudelijk verdomd interessant en vooral relevant. Enait beroept zich op de vrijheid van godsdienst in de grondwet; Polak wijst hem erop dat diezelfde grondwet zegt dat hij niet mag discrimineren. Hij zegt dat hij dat niet doet, omdat hij sinds kort, na de uitspraak van de rechter, ook mannen geen hand meer geeft. Daarop verwijt Polak hem opportunisme, maar Enait zegt dat hij gewoon zijn gedrag aanpast na een juridische uitspraak en snapt niet wat daar opportunistisch aan zou zijn.

Verder stelt hij dat de afwijzing van de gemeente Rotterdam een nieuwe vorm van antisemitisme is, aangezien volgens hem een hindoe of een boeddhist wél aangenomen zou worden als diegene mannen en vrouwen de hand niet schudt, maar een orthodoxe jood of moslim niet. Als Polak grijpt naar de scheiding van Kerk en Staat, onderwijst Enait haar: “We hebben hier helemaal geen laïcité naar Frans model, we hebben ook ambtenaren met een hoofddoek.” Enait leek deze ronde gewonnen te hebben, want Polak ging er niet verder op in.

Nu we de pandemie achter de rug hebben, kijken we natuurlijk heel anders naar het concept van handen schudden en zien we steeds meer in dat het geen enkele meerwaarde heeft. Integendeel, het zorgt voor ziekteverspreiding. Het zou me dan ook echt níets uitmaken als mijn advocaat mij de hand niet schudt. Maar het gaat mij om de kern: wanneer valt iets onder diversiteit en inclusie, en wanneer onder discriminatie of niet passend binnen de gangbare fatsoensnormen en bedrijfscultuur?

Waar trek je de grens?

