Het zou best kunnen dat, uit angst, net iets meer mensen gelukkiger zijn onder een dictator

Dat Rusland in oorlog is, dringt in Moskou nog niet echt door. Niet in de straten, niet in de cafés, niet in de warenhuizen, de theaters, de ziekenhuizen, op de kinderspeelplaatsen en binnen de universiteiten.

In Moskou wordt nog gedanst.

Mooie mensen genieten van de zon.

Wat er aan de hand is, toont de televisie, en daar krijgt de werkelijkheid een laken over haar kop en gedraagt ze zich als spook; het volk wordt beschermd tegen nazi’s die duizend kilometer verderop wonen.

“Boe…” zegt het spook.

Maar er kruipt nog een vogel ‘Bis-bis-bis waar iedereen zo bang voor is’ door de Moskouse straten. Hij is nog onzichtbaar, maar sommigen kunnen hem al zien en ruiken. Hij stinkt naar dood, tanks en legerhelmen, maar vooral naar dood.

Bis-bis-bis is het spook zonder laken.

Wij begrijpen niet dat Russen achter Poetin staan, maar zoals een hond houdt van z’n baas die hem schopt, zo houdt het volk van Poetin.

Het zou best zo kunnen zijn dat, uit angst, net iets meer mensen gelukkiger zijn onder een dictator dan in een democratie. Het is alleen zo dat wie onder een dictator ongelukkig is, constant moet vrezen voor zijn leven. Vrijheid, ik zei het eerder, is geen geliefd product. Ik vraag me al tijden af waarom dit zo is. Bij een dictator hoef je niet zelf te denken, je moet je alleen keurig aan zijn regels houden. Een dictator vraagt aan zijn volk ‘Wees gemakzuchtig. Word een mier! Dan mag u blijven dansen.’ Het is ook de truc van de politicus die beweert: “Ik los deze problemen voor u op!” Dat kan hij alleen als u zwijgt en hij zijn goddelijke dictatoriale gang kan gaan. Alleen lost hij geen problemen op. Hij doodt en martelt, beperkt vrijheden omdat hij denkt dat de aarde mooier wordt als er niets meer groeit. Hij maakt in opstand komen gevaarlijk en ongemakkelijk.

Elk mens wil graag enigszins in een gevangenis wonen. Hij wil alleen niet het idee hebben dat hij daarin woont. Maar religie, idealisme, wetten en regels, waarden en normen, zijn de geniepige tralies rond ons bestaan.

Helpt opstand?

Ja, als het water je aan de lippen staat.

Maar in Moskou wordt nog gedanst.

Alles is daar verkrijgbaar, behalve de waarheid.

En laten we wel wezen: dansen is leuker dan vechten.

Bis-bis-bis schudt zijn veren. De geur van dood, tanks en legerhelmen, en vooral die van dood, wordt sterker.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.