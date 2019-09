Het is nepotisme en het speelt zich voor onze ogen af.

Het omroepnepotisme. Dutch decadence in ons dorp, het Gooise matrassengraf.

Voorbeeld.

Matthijs Doordraai zat onlangs bij Jinek (van productiebedrijf Pauw) en mocht daar reclame maken voor zijn eigen programma en het programma van Eus Allemansvriend die in zijn programma dus vriend Matthijs ontvangt, terwijl Matthijs vaak vriend Eus als gast heeft.

Iedereen blij met deze incest.

Natuurlijk is er ook het keurige slagersmeisje Tante Angela, een recensente die ook altijd te gast is in… overal, en die zo haar eigen vlees mag keuren. “Lekker hoor, die rollade waar ik zelf ingerold ben.”

Bij Matthijs Doordraai zat trouwens zijn vriend Freek de Jonge de weg kwijt te zijn. Freek mocht, voor de zoveelste keer, reclame maken voor zijn shows. Matthijs wilde ooit Freeks biografie schrijven. Freek is elk seizoen wel eens te gast.

We gaan door, want het nepotisme zit ook elders.

Laatst een filmpje van Jort Buitenhof die in een boot zit met zijn vriendje, minister-president Rutte. Vervolgens zie ik Jort Buitenhof op een vliegtuigtrap met vriendje Baudet – gingen een reisje naar Ibiza maken. Men zegt dat Buitenhof ons gezag­hebbendste journalistieke programma is…

Ja, ja, zegt de wijsgemaakte kater.

“Je bent jaloers, Holman.”

Natuurlijk ben ik jaloers. Zoveel aandacht betekent roem, roem betekent status, gezag, geld en seks – en daar ben ik niet vies van. Maar er speelt ook iets anders.

Het zogenaamde ‘harde interview’ is een pose geworden, een vorm van kitsch. Het is niet echt hard, het is gevaarloos hard. Het is hard onder vrienden en vriendinnen die van elkaar afhankelijk zijn.

Neem Jaïr, die ik graag mag en met wie ik bij Het Gesprek heb samengewerkt. Hij laat politici voortdurend een kunstje doen. (“Ach, zingt u nog eens wat, doet u nog eens een dansje, speelt u nog eens voor aap.”) Politici doen dit natuurlijk. Zo verdwijnt de afstand tussen politicus en journalist. Het wantrouwen van de journalist wordt zo een suikerspin en het ‘mutsen’ een journalistieke kwaliteit. “Goh, mijnheer Rutte, wat heeft u een leuke spijkerbroek aan.”

NOS-nepotisme.

Matthijs doet eraan mee, Jinek doet eraan mee, Pauw doet eraan mee, en of het nu De slimste mens is of iets anders, ze likken elkaar schaamteloos het eelt op de ballen en de schaamlippen.

Nepotisme is gevaarlijk amusement.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.