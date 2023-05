Het zijn onzekere tijden voor het geslacht dat dacht sterker, slimmer en belangrijker te zijn

Mannen vinden dat ze het zwaarder hebben dan vrouwen in Nederland: ‘Slechtst mogelijke tijd om witte man te zijn’ – ik citeer de kop van een artikel van EenVandaag naar aanleiding van een onderzoek waarin naar voren kwam dat ‘4 op de 10 mannen vindt dat de positie van de man momenteel onder druk staat. Opvallend is dat minder mannen vinden dat de vrouw het op dit moment moeilijk heeft.’

Mijn hoofd tolde even bij het lezen en in mijn gedachten hoorde ik een sneu kermend geboehoeee en gemimimimimiiiii van al die achtergestelde mannen.

Want het ís toch ook ingewikkeld. Na eeuwen moderne geschiedenis waarin vrouwen systematisch afhankelijk werden gemaakt van mannen. Zich beter niet uitspraken, niet mochten stemmen, niet mochten werken, verplicht werden om kroost te baren ook als dit tot hun eigen dood zou leiden, op de brandstapel werden gegooid, verketterd, verkracht, verkleind en als ze niet wit waren, niet eens mens waren.

Het is vreselijk lastig dat vrouwen nu ze toegang hebben tot onderwijs daar ineens blijken te excelleren. Vaak slimmer, geconcentreerder en gemotiveerder dan mannen zijn. En wat rottig en onhandig dat vrouwen nu ook hogere posities eisen. Een gelijke behandeling en gelijk salaris eisen – wat ze niet krijgen, nog steeds niet – maar dat geschrééuw van die vrouwen dat ze óók iets willen, dat alleen al maakt dus dat de positie van de man onder druk staat.

En boehoe, dan is er ineens ook nog MeToo en moet je aan een vrouw vragen of ze het wel oké vindt als je over haar heen gaat met je dronken joligheid. Met je handen aan billen of borsten zit. Je zág toch zelf ook wel dat ze keek alsof ze dat heus prettig zou vinden, ondanks haar NEE.

En de te-ring. Nu is het ineens ook een probleem dat mannen de hele medische wetenschap naar zich toe hebben getrokken. Dat vrouwen die zich vroeger ontfermden over andere vrouwen bij geboorten en kwalen als heks zijn berecht en vermoord. Want kennis over het mysterie van nieuw leven was macht en macht was verdacht dus dat diende overgenomen te worden door mannen. Lógisch!

Beláchelijk dat vrouwen ineens gaan zeuren over al die eeuwen medische onderzoeken gebaseerd op de lijven van mannen, dat dat nu ineens niet goed genoeg is voor hún zwakke lichamen. Waar is de dankbaarheid voor de wetenschap?

Logisch dat mannen van nu gefrustreerd raken van ál die achterstand die zij moeten ervaren nu vrouwen mondjesmaat gelijke behandeling eisen, opkrabbelen, onafhankelijk worden. Kan je het je vóórstellen hoe ondermijnend dat allemaal is voor het gevoel van masculiniteit? Hoe onzeker de tijden zijn voor het geslacht dat altijd dacht sterker te zijn, slimmer te zijn, belangrijker te zijn, dominant te zijn – en dat ineens allemaal helemáál niet blijkt te zijn.

Boehoe.

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.