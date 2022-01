Het zal wat worden met ruimtereizen door het alcoholverbod

Heeft u ook het maken van een ruimtereisje op uw bucketlist staan? Even leuk in de stratosfeer rondtollen en van verre de aarde bewonderen. Vrij van zwaartekracht een beetje rondzweven door de cabine. Nonchalant een selfie maken met de maan op de achtergrond.

Nou klinkt dit allemaal heel hip en avontuurlijk maar ik betwijfel of plezierruimtereisjes ooit een succes zullen worden. In de eerste plaats wordt het genoegen van een fascinerend uitzicht tijdens de trip een tikje tenietgedaan door de kans op ruimteziekte met bijbehorend ellendig gevoel, overmatig zweten, misselijkheid en braken. En dat allemaal als je de onplezierige G-kracht bij de start (met bijvoorbeeld kans op verlies van bewustzijn of gezichtsvermogen) al hebt doorstaan.

Vervolgens is de prijs voor een ruimteticket aan de pittige kant. De eerste ruimtetoeristen aan boord van een Russische Sojoez betaalden naar verluidt twintig miljoen dollar voor het tripje. En de ruimtecruise van Nasa naar het International Space Station kost passagiers tegenwoordig vijftig miljoen dollar voor een retourtje. Uitstapjes naar net buiten de atmosfeer zijn gelukkig stukken goedkoper: zo verkocht Virgin Galactic al 700 kaartjes voor het luttele bedrag van 250.000 dollar voor een rondje om de aarde met ruimteschip Enterprise, ware het niet dat de Enterprise voor de start van het programma jammerlijk crashte bij een testvluchtje boven de Mojavewoestijn.

Maar de absolute nekslag voor recreatieve ruimtereizen zal zijn dat het niet is toegestaan alcohol te drinken aan boord. Dat is niet omdat alcohol tijdens een ruimtereisje meer effect heeft. Veel mensen denken dat je aan boord van een vliegtuig sneller dronken wordt van een enkele gin-tonic. Het is echter tamelijk robuust vastgesteld dat dit niet waar is. Toch is alcohol verboden tijdens de ruimtereis omdat zelfs kleine beetjes alcohol in het waterrecyclingsysteem van de ruimtejets schade kunnen aanbrengen aan delicate apparatuur. Daarnaast is het laatste wat je wilt dat een dronken passagier ellende veroorzaakt in een honderden miljoenen kostende ruimtetaxi die met 25.000 kilometer per uur door de ruimte zoeft. En alcohol met bubbels, zoals een biertje, is al helemaal uit den boze omdat door gewichtloosheid rondtollend koolzuurgas op zijn best hoogst onappetijtelijke boeren produceert, maar meer waarschijnlijk de darmen onplezierig opblaast.

Alcohol is niet altijd verboden geweest in de ruimte. Apolloastronaut Buzz Aldrin vertelt dat hij een klein glaasje wijn nuttigde alvorens hij met Neil Armstrong voor het eerst de maan betrad. En je dacht toch niet dat de eerste Russische kosmonauten zich het heelal in lieten schieten zonder een kleine dagelijkse portie wodka. Hoe dan ook, als je niet in staat bent je protserige megatonnen kostende ruimtereisje te vieren met een glaasje champagne aan boord, zal naar verwachting voor veel verwende multimiljonairs de lol er al heel snel af zijn.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

