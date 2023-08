Het woord van ouders weegt altijd zwaarder dan de hulproep van een kind

De Jeugdbescherming spreekt van langdurig systeemfalen. De kinderen die door hen beschermd zouden moeten worden, worden – veel vaker dan de kranten vermelden – helemaal niet beschermd. Integendeel. En hier kan ik over meepraten, al is het in mijn geval 30 jaar geleden. Toen was de situatie exact zoals nu, waarmee ik maar wil zeggen dat het erop lijkt dat het welzijn van kinderen al heel lang geen prioriteit krijgt.

Uit onderzoek is gebleken dat huiselijk geweld binnen gezinnen, ook nadat melding is gedaan bij de instanties, in ruim de helft van de gevallen nog jaren doorgaat. Dat gaat over een zeer grote groep kinderen, want naar schatting worden in Nederland jaarlijks zeker tussen de 90.000 en 127.000 kinderen blootgesteld aan mishandeling binnen het gezin.

Dit weekend kwam het nieuws naar buiten dat twee jarenlang ernstig mishandelde meisjes als eersten ooit(!) een schadevergoeding hadden ontvangen van de Jeugdbescherming omdat het ‘niet was gelukt’ hen te beschermen tegen het geweld van hun ouders. 5000 euro kregen ze allebei. Een fooi voor een levenslang trauma.

Ik schrijf ‘niet was gelukt’ tussen aanhalingstekens omdat, het relaas van deze meisjes lezende, het erop lijkt dat er uberhaupt geen serieuze poging is gedaan om in te grijpen. Een schandaal. Zeker als je deze zussen hoort vertellen dat zogenaamde hulpverleners de boel de boel lieten nadat de ouders beterschap hadden beloofd. Alsof je geweld met een gesprekje even uit het systeem van een geweldpleger haalt. Natuurlijk niet.

Sterker nog, en hier spreekt mijn persoonlijke ervaring, wanneer ouders, zeker wanneer zij zeer gevoelig zijn voor status en wat de buitenwereld van ze denkt, worden aangesproken over hoe zij hun kinderen behandelen, dan leidt dit gemakkelijk juist tot nóg meer geweld en een nóg onveiliger situatie. Want het kind heeft de ouder nu te schande gemaakt en moet daarvoor nog meer gestraft worden.

Extra boosmakend is de reactie van stichting ‘Veilig thuis’. Ook zij hebben gefaald. En alhoewel ze hun excuses aan de zussen hebben aangeboden, zien ze geen reden om ook een schadevergoeding te betalen. Want daarvoor moet sprake zijn van onrechtmatig handelen, ‘en daarvan is naar de mening van Veilig Thuis geen sprake,’ verklaarde de organisatie. Ze hadden immers alleen maar niet gecontroleerd of de geboden ‘hulp’ (van jeugdzorg) iets opleverde. Verder waren ze echt heus niet verantwoordelijk, nee hoor.

Vingerwijzen ten koste van kinderen. Alleen organisaties die voor kinderen moeten zorgen durven zoiets. Oja, en hele slechte ouders.

Wat nu? Zoals geschreven herken ik dit verhaal, en als ik in gedachten langs de verhalen ga die in de afgelopen 30 jaar het nieuws hebben gehaald, is het niet serieus nemen van kids die aan de bel trekken een rode draad in waar het misgaat. Het woord van ouders weegt altijd zwaarder dan de hulproep van een kind. Laten we daar, nu eíndelijk, verdómme iets van leren.

