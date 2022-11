Het WK-nummer voelde al een beetje licht in de hand aan

Lichte opwinding.

Naar de winkel om de nieuwe Voetbal International te kopen.

Opwinding net als vroeger, toen je in oktober al reikhalzend uitkeek naar de folders van de speelgoedwinkels met daarin de sinterklaascadeaus.

Ik had de gang naar het tijdschriftenrek al een keer gemaakt.

Toen lag ie er nog niet.

Teleurstelling.

Teleurstelling net als toen je vroeger op woensdag na school naar huis sprintte om als eerste, en vóór je broertje, de nieuwe Eppo te lezen.

En dat de nieuwe Eppo niet was gekomen. (Of dat je broertje treiterig langzaam de tijd nam alle strips te lezen. En dan nog een keer.)

Ik ben weer een jongetje als ik de winkel in loop. Zenuwachtig. Niet meteen kunnen zien of het nummer er al ligt. Om de bestsellertorens heen.

Ja! (Nog net geen vlinders in de buik.)

Het WK-nummer.

(Ja, ik ga kijken. Alles, als het als liefhebber even kan. Thuis, in mijn eentje.)

Ik pak het ‘Bewaarnummer’ uit het schap, reken af, en loop rustig naar huis.

Natuurlijk is alles terug te vinden op internet.

Maar ik wil het op papier.

Ik sla het nummer open.

Ik weet niet of ze bij VI last hebben van WK-schaamte, maar het WK komt er in dit nummer (Nr. 46) toch een beetje bekaaid vanaf.

Het nummer voelde al een beetje licht in de hand aan.

En dat klopt. Waar in voorgaande WK- en EK-specials elk land nog één pagina kreeg waarop de selectie werd doorgemeten, moeten nu twee landen de pagina delen.

Wat heb ik nu aan mijn fiets hangen?

U: Waar maak je je druk om beste jongen?

Ik: Het is een WK!!!

Gelukkig is achter de namen van de spelers genoeg ruimte overgebleven om streepjes te zetten. Om de een of andere reden ben ik heel veel specials geleden begonnen met het bijhouden van de gemaakte doelpunten.

Ja, dat is een beetje dwangmatig geworden.

Ook in het speelschema is er voldoende ruimte de uitslagen in te vullen. En achter de blokjes met landen per groep ook voldoende ruimte om de punten te noteren.

Ja, de WK-special is een soort speel- en doeboek voor volwassenen. (Al is het bijhouden van gele en rode kaarten geen doen.) Heerlijk.

Ik loop bijvoorbeeld even door de selectie van Ecuador, een van de tegenstanders van Nederland.

De meest ervaren doelman van Ecuador heet Alexander Domínguez. Hij speelt voor LDU Quito. Wat is dat voor een club? Kleur shirts? Heeft die club ooit een rol van betekenis gespeeld in de Copa Libertadores?

Ja, naar dat soort dingen ben ik ook benieuwd. (En daar komt toch het internet om de hoek kijken.)

VI nr. 46 is de komende vier weken mijn bijbel.

O, voor ik het vergeet, en voor de andere liefhebbers.

U kunt bij Frankrijk een streep zetten door de naam Christopher Nkunku. Hij raakte op de valreep nog geblesseerd. Voor hem vult u Randal Kolo Muani in. Club: Eintracht Frankfurt (Dui). Geboortedatum: 05-12-1998. Caps: 2. Goals: 0.

(Wel netjes doen, hè, maak er nou geen kliederboel van.)

Zo, zijn we weer helemaal up-to-date.

Het WK kan beginnen.

