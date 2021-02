Het Westerpark als Elvis in Las Vegas

In normale jaren trekt het Westerpark 9 miljoen bezoekers per jaar. Dat is een indrukwekkend cijfer voor een buurtpark dat een halve eeuw geleden door de bewoners voor de poorten van de hel werd weggesleept. Het stadsbestuur had aanvankelijk heel andere plannen met de grond van de voormalige gasfabriek. Er werd onder meer gedacht aan een parkeerterrein en een opslag voor gemeentewerken.

Het liep gelukkig anders en het groene Westerpark werd een groot succes, mede dankzij de inspanningen van het stads­bestuur. In de volvette jaren van het toerisme en de pret zagen de bewoners hun park echter van karakter veranderen. De festivals die klein en avontuurlijk waren begonnen, werden groot en commercieel. De hippe foodtrucks veranderden in rijdende vreetschuren met ge­peperde prijzen. Het Westerpark was Elvis geworden, in zijn Las Vegasperiode.

De ergernis over drukte, verloedering en overlast leidde tot de vertrouwde stroom protesten en procedures, maar ook tot iets wat bijzonder was. Op initiatief van stadsdeelvoorzitter Melanie van der Horst werd in 2018 een programmaraad opgericht van bewoners en ondernemers die samen met festivalorganisatoren en ambtenaren gingen uitdokteren hoe het park voor alle partijen weer een plezierige plek kon worden.

Het waren vredesbesprekingen tussen partijen met belangen die geregeld botsten. Maar na bijna twee jaar van overleg konden de handen worden geschud. Op tafel lag een unaniem aanvaard voorstel voor een nieuw evenementenbeleid dat recht deed aan het oorspronkelijke karakter van het Westerpark: minder drukte, massaliteit en commercie, meer ruimte voor cultuur, avontuur en ontmoeting, ook tussen de verschillende generaties.

Elvis was terug in Memphis. Dat wil zeggen: zo leek het even. Groot was de verbijstering bij alle partijen toen vorig jaar het aangepaste locatieprofiel voor het Westerpark naar buiten kwam. Het stadsbestuur bleek niets te hebben gedaan met de uitkomsten van twee jaar moeizaam overleg. Geen woord over minder grootschaligheid en commercie, geen woord over het uitgedokterde instrument om per evenement te bekijken of het wel of niet past bij het park.

Het kwam erop neer dat het stadsbestuur de tekst uit het oude locatieprofiel had over­geschreven in het nieuwe profiel. Nu ja, toch met één toevoeging: in de tekst stond nu dat het profiel tot stand was gekomen in samenwerking met de programmaraad. Het was een klap met een natte dweil in het gezicht, niet alleen voor de leden van de raad, maar ook voor de stadsdeelvoorzitter, die had toegezegd dat een unanieme uitkomst zou worden overgenomen.

In een brief aan de raad schreef burgemeester Femke Halsema vorige week dat zij zich zorgen maakt over de polarisatie in het debat over de festivals in de stad. Dat is terecht, maar in de brief ontbrak helaas een reflectie op het aandeel van het stadsbestuur in alle haat en nijd. In West wérd de gewenste dialoog gevoerd, en de uitkomst verdween in de prullenbak. Het geloof in het goede gesprek has, samen met Elvis, left the building.

Patrick Meershoek is verslaggever van Het Parool en schrijft elke woensdag een column.

