We hadden er eerst geen notie van genomen.

Van het gemompel.

We stonden in de Douglas te bedenken of we nog aan kerstcadeaus zouden doen of niet.

Niet, toch? Overdreven, toch? Om dan vlak voor eerste kerstdag nog ergens iets te kopen.

Het gemompel werd geroezemoes. Veel mensen tuurden op hun telefoons.

Ik keek ook maar eens.

De aankondiging van de harde lockdown.

Het geroezemoes was omgeslagen in lichte paniek.

“Laat je moeder me meteen bellen,” zei een vrouw in haar telefoon, “ik sta nu in de Douglas.”

“Welke Chanel?” zei een man tegen een verkoopster. “Weet ik veel. Maar ik moet het nu hebben.”

We besloten meteen toch aan kerstcadeaus te doen.

Alsof er een startschot had geklonken, begon iedereen in deze nog voor een paar uur essentiële winkel als een bezetene parfum en eau de toilette de lucht in te sprietsen.

Wij ook.

Dus stond ik daar in de Douglas, licht euforisch onder een onzichtbare wolk van gemengde parfums.

Met zeven besprenkelde strookjes papier in mijn hand, en ik snuffelde aan alle zeven om toch nog snel mijn eigen kerstcadeau uit te zoeken. (“Je mag hier je mondkapje even laten zakken om te ruiken,” zei een verkoopster.)

“Maakt niet uit, geef de bestelling maar door,” hoorde ik een man naast me zeggen. Hij had twee mandjes in zijn handen.

“Moeten wij nu eigenlijk niet gaan hamsteren?” vroeg ik, terwijl ik veel te veel Bleu de Chanel op mijn pols spoot.

“Zo’n vaart zal het toch niet lopen?” zei M.

“Ik zie daar buiten al mensen met pakken wc-papier lopen,” zei ik.

Het lockdowntoverwoord.

“Naar de supermarkt dan maar?” vroeg M.

“Of eerst naar de andere niet-essentiële winkels?” zei ik.

Het werd steeds drukker in de parfumerie.

“Wat voor een aftershave gebruikt je vader ook alweer?” vroeg een moeder aan haar dochter. Ze stond met vier flesjes in haar hand. “Aaaarghhhhh.”

Achter de kassa waren ze ook aan het doordraaien.

“Hebt u een klantenkaart?” vroeg een verkoopster steeds maar.

M. rook aan me. “Da’s een lekker geurtje, maar daar moet je heel zuinig mee omspringen, anders ben je net zo’n Patrick uit Purmerend. En ik kan het weten, want ik kom uit die omgeving.”

Ik zette het flesje meteen weg.

Andere mensen stopten bijna achteloos parfums in hun mandje, alsof het potten pindakaas waren.

“Hebben we nog Nina Ricci?!” gilde een verkoopster.

“Ik zie steeds meer mensen met wc-papier,” zei ik.

M. hield nog een paar kartonnetjes onder mijn neus.

Ik dacht aan wc-papier en rook allang niets meer.

Toen stonden we buiten. Met vijf tasjes.

“Hebt u een klantenkaart?” hoorde ik nog een laatste keer.

“Waar zijn we mee bezig?” zei M.

“Kunnen we nu dan eindelijk wc-papier gaan kopen?” vroeg ik.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl