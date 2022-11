Beeld Sjoukje Bierma

De regen dreef me ’s ochtends de tram in. Het was nog donker, iets na half acht.

Lijn 19 richting station Sloterdijk.

Op weg naar de tandarts.

Nog steeds ben ik niet helemaal over het afscheid van tandarts H. heen. Nou ja, afscheid, ik kreeg een kaartje in de bus dat hij ermee ophield, en dat de klantgegevens waren overgedragen aan een praktijk in een van de Negen Straatjes. Géén afscheidsreceptie.

In de tram maakte ik het gebaar van een kind. Ik wreef met mijn hand de wasem van de ruit om zo naar buiten te kijken.

Het werd langzaam licht in Amsterdam.

En bij het passeren van Bar Lempicka en het oprijden van de Hogesluis leek er een deur open te gaan. Van boven de Amstel stroomde het licht de tram in. Het was een prachtig blauw licht dat me ving.

Waar kende ik dat licht nog meer van?

Ik dacht aan de foto van de Karelsbrug die ik ooit op de Karelsbrug in Praag kocht. Een gemanipuleerde foto met precies dit blauwe, mysterieuze licht.

Het duurde een paar seconden, ik voelde me opgetild, toen werd de tram weer gevangen in het duister van de hoge gebouwen aan de ander kant van het water.

En toen werd ik weer in beslag genomen door het aanstaande bezoek aan de tandarts.

Het was inderdaad best een hippe toestand daar in de Negen Straatjes de eerste keer dat ik er kwam. Iedereen was vrolijk, en er klonk muziek en ik zag niemand met gezichten waar of de angst al opstond, of het vooruitzicht van een pijnlijke behandeling in het verschiet lag (zo nonchalant mogelijk proberen te kijken).

Alles is er anders.

Tandarts H. liet me nog enigszins rechtop zitten, maar mijn nieuwe tandarts, tandarts P., laat de stoel zo ver zakken dat ik helemaal horizontaal lig.

Compleet weerloos maakt ze me zo, want snel rechtop komen en er alsnog vandoor gaan is er op deze manier niet bij.

Ik stapte toch bij de goede halte uit, en liep naar de tandartsenpraktijk.

En toen ik eenmaal in de tandartsstoel mocht plaatsnemen, werd ik elektrisch platgelegd en tot totale overgave gedwongen.

Ik moest aan waterboarding denken toen ik daar zo onder een felle lamp lag te wachten op wat komen ging.

En dan had tandarts P. ook een soort loep voor een van haar ogen geschoven, waardoor ik aan een krankzinnige professor uit een film moest denken waarvan ik de titel niet meer weet.

Mijn angst voor de tandarts, veroorzaakt door beul G. uit mijn jeugd, is er niet minder op geworden, laat ik het zo zeggen.

Er klonk ook muziek in de behandelkamer. Dat was bij tandarts H. ook niet het geval. Waar zomaar muziek wordt gedraaid wordt iets gemaskeerd, is mijn ervaring. Opgedrongen muziek is altijd heel erg.

Nu ja, binnen tien minuten stond ik weer buiten. (Ragers kopen bij de Etos, en nog iets beter poetsen.)

Dat blauwe licht. Ik wist opeens waar ik het nog meer van kende.

Het kwam uit de behandellamp van tandarts H.

Rustgevend licht dat alle krankzinnigheid verdreef.

Bevangen door onpeilbare heimwee liep ik naar de tramhalte.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.