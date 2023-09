‘Io Vivro’, staat op de kaft van mijn Italiaanse boek en op de posters die ik alom zie hangen in de zaal, met een niet onaanzienlijke foto van mij eronder. Een boekhandelaar heeft reeds stapels boeken op de tafel uitgestald, alle met diezelfde titel en foto. Ik word er ineens heel nederig van, van al die belangstelling. Het went nog steeds niet, zó in de spotlights staan met een überpersoonlijk verhaal waar kennelijk zelfs Italiaanse mensen in geïnteresseerd zijn, want de zaal is uitverkocht en er vormt zich een rij voor de boekhandelstand. De eerste vrouw uit de rij loopt naar me toe met een pen. ‘Vorresti autografare il mio libro?’

Ik bevind me in een imponerende theaterzaal in een van de grootste Europese musea in Rovereto, een stad in de provincie Trente in Noord-Italië, en ik ben uitgenodigd door het festival Oriente Occidente voor een interview over mijn boek. De mevrouw die mijn komst hier heeft georganiseerd, vertelt me dat deze stad zich meer onderdeel van Oostenrijk voelt dan van Italië. Dat de meeste mensen met trots vertellen over de geschiedenis van het Habsburgse rijk, waar deze stad toe behoorde. En ook dat Rovereto bekendstaat als de kunstzinnigste en intellectueelste stad. “Het is een onafhankelijke stad eigenlijk, want de belasting van alles wat je hier koopt gaat direct naar de kunstensector, dat vinden we hier héél belangrijk,” vertelt ze me. Ik luister gefascineerd.

De interviewster stelt zich aan mij voor, voor de show start. “Sara Alouani,” zegt ze. “Bent u Arabisch?” vraag ik meteen. “Dat klopt,” zegt ze. “En ik ben fan van jouw boek en jouw dapperheid, ik had het nóóit gedurfd,” zegt ze er gelijk achteraan. “Ik weet als geen ander hoe het is om zo te leven. Ik heb jarenlang geen contact gehad met mijn vader omdat hij mijn Italiaanse vriend niet wilde accepteren. Het was echt vreselijk,” vertelt ze. Er volgen nog meer persoonlijke verhalen, waarvan ik het vermoeden heb dat ze al heel lang niet zijn verteld. In ieder geval niet aan een ‘lotgenoot’, want ze is zichtbaar bewogen.

Zoals de avond hier begon, zo eindigt hij ook: lezers en luisteraars die naar mij toekomen met persoonlijke verhalen, met allerlei religieuze achtergronden, edoch identieke problemen: niet jezelf kunnen zijn bij je familie en je een heel leven lang een outcast moeten voelen als je weigert een toneelstuk te spelen.

Ook als het Engels soms niet wil lukken en er hier en daar een Italiaans zinnetje tussendoor glipt, weten we elkaar perfect te vatten. “Ik heb laatst een hond geadopteerd die uit het nest is gegooid,” vertelt een vrouw met een parelketting en geföhnde haren van in de vijftig. “Omdat ik weet hoe dat voelt. Dan moet je een hand toereiken, anders blaft en bijt hij straks iedereen die hij tegenkomt. Uw boek doet me denken aan een gezegde: ‘The child who is not embraced by the village will burn it down to feel its warmth’. Heb ik ook gedaan hoor, tot m’n veertigste, nu ben ik bedaard. Ik hoop jij straks ook,” zegt ze met een warme glimlach, en ze vraagt of ik op de foto wil met haar.

“Si,” zeg ik, en tover een lach van erkentelijkheid tevoorschijn.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

