Het was onmogelijk om niet aan Appie Nouri te denken

Prachtig, hoe Naci Ünüvar, klaar om in te vallen tegen Spakenburg, aan zijn vingers stond te friemelen aan de zijlijn. Het leek alsof hij figuur­tjes stond te maken met zo’n touwtje (haarnetje, parachute, Eiffeltoren), maar hij stond natuurlijk gewoon aan zijn nagels te pulken. Nerveus.

Een gewone jongen van 16 jaar doet dat als de docent hem overvalt met een toets. Déze jongen peuterde omdat hij op het punt stond de op één na jongste debutant in 120 jaar Ajax te worden.

Ryan Gravenberch was nog iets jonger toen hij debuteerde. Zeven minuten kreeg hij, in een afschuwelijke uitwedstrijd bij PSV (3-0). Ünüvar werd dus wel de jongste die zijn debuut bekroonde met een doelpunt.

Toen hij vijf minuten voor tijd zijn strafschop kreeg, werd het definitief onmogelijk om niet terug te denken aan 21 september 2016: de bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0). Achteraf historisch, omdat Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong én Abdelhak Nouri die avond debuteerden. Matthijs en Appie scoorden. De vrije trap van Appie zal voor altijd zijn enige doelpunt voor Ajax-1 blijven. Anders dan Naci moest Appie frustrerend lang wachten op zijn officiële debuut. Hij was al bijna zes maanden 19 jaar toen het ­eindelijk zo ver was.

Vanaf het moment dat de scheidsrechter naar de stip wees, vermengden zich de beelden. Het guitige, licht gekantelde koppie van Appie. De opwinding in de ogen van Naci. De lippen die smekend “Alsjeblieft…” prevelden richting Lasse Schöne. De vingers die instinctief naar de borst gaan. Ikke? De hoopvolle blik naar Klaas-Jan Huntelaar. Ja? Mag ik ’m nemen?

Een van de spelers die het doelpunt met Naci Ünüvar vierden, had de 23-jarige Appie Nouri moeten zijn: volwassen, gevestigde speler met een slordige honderd wed­strijden achter zijn naam, glim­lachend bij de herinnering aan die vrije trap bij zijn eigen debuut, drieënhalf jaar ­geleden alweer.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Zijn vierde Ajaxboek, Het nieuwe Ajax, is pas verschenen. Elke donderdag schrijft hij een column over de club; lees ze hier terug.

