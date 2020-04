Het voelt in Rusland nu als de mobilisatie onder Stalin

Corona verspreidt zich overal, ook in Rusland. Tot het weekend werd de uitbraak er gebagatelliseerd, maar nu is het ineens toch het belangrijkste nieuws. Columnist Derk Sauer praat ons vanuit Moskou dagelijks bij.

Mocht de ernst van de coronapandemie nog niet zijn doorgedrongen tot veel Russen, dan was dinsdag wel een kantelmoment. Voor de zevende dag op rij werd een nieuw recordaantal besmettingen gemeld, met als meest prominente slachtoffer het icoon van de Russische coronabestrijding, dokter Dennis Protsenko.

Deze hoofdarts van de belangrijkste coronakliniek in Moskou is al dagen niet van het beeldscherm af te slaan. Een week geleden nog was Poetin bij hem op bezoek (en schudde hem voor de camera’s de hand). Bij die gelegenheid waarschuwde de arts voor Italiaanse toestanden. Daarmee vast niet bedoelend dat hij nu zelf positief is bevonden en in isolatie zit.

Poetin zelf schijnt van de handdruk geen gevolgen te hebben ondervonden en vindt nog genoeg tijd om zijn geopolitieke spelletjes te blijven spelen. Een paar dagen terug stuurde hij vliegtuigen vol medische apparatuur en mondkapjes naar Italië om de Europese bazen in Brussel voor schut te zetten.

De actie werd breed uitgemeten op de Russische tv – uiteraard zonder vermelding van berichten uit Italië dat de meeste spullen onbruikbaar zijn en de filmpjes op social media van dankbare Italianen in scene gezet.

Op dit moment is een Antonov-124 vrachtvliegtuig onderweg naar Amerika om nog meer spullen af te leveren. De beelden op het journaal woensdagavond kun je nu al uitschrijven. Rusland dat het rijkste land ter wereld te hulp schiet!

Tegelijkertijd is het Kremlin wel in actie geschoten. In nog geen drie dagen is dit immense land tot stilstand gebracht. De harde lockdown is uitgerold van Vladivostok tot Petersburg over elf tijdzones. Noodhospitalen schieten uit de grond. Bedrijven schakelen over op productie van medische hulpmiddelen. Gevangenen maken mondkapjes. Het voelt als de mobilisatie onder Stalin.

Natuurlijk, het is allemaal vreselijk laat. Maar misschien nog niet te laat.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.