Het virus kan alleen verslagen worden door een dictator

Er was druk avondklokappverkeer.



‘Zaterdag om elf uur hondenveldje Vondelpark?’



‘Prima, Tarzan en ik zullen er zijn.’



‘Eén fles is misschien te weinig, want ik wil Dirk en André uitnodigen.’



‘Heeft Dirk ook een hond?’

‘Ja, Storm. Dirk wil zeker ook komen, maar hij drinkt geen wijn.’

‘Ik neem wel wat bier mee. En hoe heet die hond van André?’

‘Die heeft Flap toch?’

‘O ja. Dus we hebben bier en wijn, en nu nog wat te eten.’

‘Mia…’

‘Ja, die is nota bene kok. Ik app haar wel of ze een lekker borrelhapje voor ons wil meenemen. Ik druk haar nog wel even op het hart dat ze het papier van haar werkgever moet meenemen dat ze zo laat op straat mag.’

Afijn: de avondklok noopt tot creatief ondermijnen.

Dat is vreemd. Maar het gevoel van gevangenschap, terwijl je niet gevangen zit, maakt baldadig en kwaad. En als elke gedetineerde probeer je iets te verzinnen om te ontsnappen.

We zien trouwens overal in de wereld de democratie ‘aan het werk’. Presidenten worden vervangen en kabinetten demissionair, maar die democratie blijkt, in weerwil van wat het garandeert, opeens een dubieuze houding te hebben tegenover onze vrijheid. Begrijpelijk: we moeten dat virus terugdringen. Het virus heeft maling aan de volkswil. Nu komt er nog iets merkwaardigs bij. In ­China, waar geen democratie is, is het virus bijna verdwenen, terwijl in landen waar de democratie bijna is uitgevonden, Engeland, Frankrijk, Amerika, het aantal coronadoden stijgt.

Volgens mij is het niet onjuist te denken dat de democratie het virus niet goed aankan. We proberen consensus te bereiken tussen tegengestelde meningen, maar het virus gedijt juist bij de synthese van opvattingen. Het kan alleen verslagen worden door een dictator. Wetenschap is zo’n dictator. Wetenschappelijke resultaten kennen geen ideologie. Geen ethiek. Daarom is wetenschap de geduchtste tegenstander van Covid-19. Daarom zouden we ons aan de wetenschap moeten onderwerpen.

Langzaam muteert het virus onze maatschappij. Het beneemt ons allen, ziek of niet, de adem door ons te laten isoleren, het tast ons brein aan doordat het ons eenzaam maakt, het schakelt de politiek uit. Het virus wil de boel overnemen en vreet alle vrijheid kapot. Het virus maakt ons tot slaaf, koloniseert ons. Het zuigt de zuurstof uit ons weg.

‘Ik neem ook sterke drank mee.’

‘Graag.’

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.