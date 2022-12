Het vertrouwen in de politiek was nog nooit zo laag: Rutte ligt er niet wakker van, maar de burger wel

Laatst las ik dat sinds de Rede van Rutte het aantal gevallen van geheugenverlies in Nederlandse rechtszalen enorm is toegenomen. Als hij het kan, kan ik het ook, denken de boefjes voor het hekje. Toegegeven, Rede van Rutte staat hier alleen omdat het lekker allittereert, we kunnen het beter hebben over Marks Murmelfestijn toen de premier in april 2021 als een mantra in de Kamer herhaalde er ‘geen actieve herinnering’ aan te hebben dat hij met de verkenners over POFE (Pieter Omtzigt Functie Elders) had gesproken.

Hoongelach viel Rutte ten deel, maar zoals altijd kwam hij ermee weg. Zelfs een paling in een emmer snot voelt ruwer dan de rug van onze minister-president, van wie alles afglijdt en die met onduidelijke bewoordingen, bestwilleugentjes en vrolijk nietszeggen zijn positie eindeloos opnieuw weet te verzilveren.

Zo zitten we met een landleiding die uitblinkt in vaagheid. Want dat werkt blijkbaar. Hoe minder concreet je wordt, hoe minder je ergens verantwoordelijk voor te houden bent.

Het kwalijke is dat dit welbewust gebeurt. Dus blijft onze regering tijdens het WK in Qatar lafjes om zich heen likken, daarbij ferm bewerend dat ze het heus over mensenrechten zullen hebben terwijl men niet verder komt dan een zacht fluisterend ‘Hé Emir, doeslief.’

En hoewel ministers van andere landen fier met OneLoveband op tribunes plaatsnamen, droeg minister Helder een speldje. Ónder haar shawl. OneLove werd zo OneLaf, vergeef me de woordgrap. Want we houden het gewoon een beetje lekker vaag, dan zijn we nergens op te pakken, zo is het idee.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat Huugs appjes niet openbaar worden. We hebben weliswaar de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) die ervoor moet zorgen dat journalist en volk bestuurlijke transparantie krijgen, maar wanneer zij echt iets willen weten, worden ze geregeld getrakteerd op weigering of zwartgelakte stukken.

Hoewel talloze malen gewobt, blijven contacten die De Jonge en mondkapjesboy Sywert hadden geheim. Al dit chatverkeer tussen bewindspersonen is namelijk heel handig vertrouwelijk verklaard, want anders ‘loopt de eenheid van kabinets­beleid gevaar’. Het VWS ontpopt zich derhalve tot het ministerie der Wazige Zaken en houdt de deur op slot.

Het heeft inmiddels twee rechterlijke uitspraken genegeerd die sommeerden coronastukken openbaar te maken, waardoor de Volkskrant al vierendertigduizend euro is betaald aan dwangsommen.

Het zal De Jonge en consorten aan hun achterste roesten. Net als dat minister Helder de kritiek van zich afschudde en zichzelf nog steeds een ferme vrouw vond met haar verborgen speldje. En dat criminelen hun minister-president nablaten met teksten als ‘Daar heb ik geen actieve herinnering aan’ – Rutte ligt er niet van wakker.

Maar de burger wel. Het vertrouwen in de Nederlandse politiek was nooit zo laag als nu. Niet gek als je bedenkt dat ons zand in de ogen wordt gestrooid met holle frasen.

Het enige dat misschien nog helpt, is dat Hugo de Jonge prominent bij de finale in Qatar gaat zitten met een T-shirt van Max Geheugentrainer, een OneLoveband en een spandoek boven zijn hoofd waarop al zijn ‘Om niet’-appjes staan uitgeschreven. Het is maar een suggestie.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.