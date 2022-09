Ook ik kijk naar de BBC.

Af en toe schakel ik over naar CNN om te zien of er nog nieuws is over Oekraïne. Gezamenlijke noemer: de dood.

Verschil: de beelden van de oorlog zijn schaars, de beelden uit Engeland zijn talrijk.

Het verschil tussen koning Charles en keizer Poetin.

De honderden tradities en rituelen in Engeland, die ook al honderden jaren oud schijnen te zijn, maken van zo’n uitzending een lange aflevering van Jiskefet: de vlag halfstok, daarna in top, daarna weer halfstok… Een pasje naar links, een schreeuw, een proclamatie op perkament, een kwastje aan een stok waarmee men wappert – het is een eigen onbegrijpelijke taal die enkele mensen gedurende een paar dagen spreken, een tribale dans op muziek van kanonskogels en kerkklokken.

Er komen ook nieuwe rituelen bij. Het leggen van bloemen bij Buckingham Palace. Dat gebeurt pas sinds de dood van Diana. Van het paleis één grote grafsteen maken. Gewone mensen mogen niet naar het echte graf, dan doen we het maar zo.

Ook heb ik zitten kijken naar een zes uur durende autorit van het vervoer van de kist. Het gaf de essentie van traditie en ritueel weer: niets wat er gebeurt is van belang, maar dat je kijkt, dat verbindt.

Intussen dringt zich de vraag op of we de ineenstorting van het Russische Rijk zien. Tegendraadse stemmen kruipen als soldaten uit hun loopgraven en laten zich horen op de Russische staatsomroep. ‘We offeren te veel van onze jongens...’ En Zelenski wijst erop dat de Russische soldaten ‘hun achterste’ laten zien, want ze vluchten. ‘Ze vluchten niet, het is een tactische terugtrekking,’ zegt Rusland. Men weet niet hoe belangrijk de laatste ontwikkelingen zijn. Het lijkt erop dat Rusland ook in zijn eigen taalval is gelopen. Het blijkt anders dan men denkt. Die denazificering mislukt omdat er niets te denazificeren valt. Wie tegen spoken vecht, verliest van de spoken.

Oekraïne herovert sneller dan Rusland veroverde.

Terug naar de BBC.

Rouwtelevisie met een rustgevend karakter. “Deze rouw verbindt,” zegt de verslaggever.

In Rusland ook?

In Cherson wordt een poging ondernomen te onderhandelen over overgave van de Russen.

Het verschil tussen koning Charles en keizer Poetin is het verschil tussen het sprookje en de werkelijkheid. De werkelijkheid in Rusland voedt men met sprookjes om duizenden doden te maskeren, het sprookje in Engeland kent één werkelijke dode die men eert.

De één is echt koning, de ander denkt zich keizer.

