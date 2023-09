Het verhaal is verteld: leuk onderwerp, maar ik heb het al eens behandeld

De zomervakantie is voorbij en dus zijn alle gebruikelijke columns en rubrieken weer terug in de krant. Ook deze rubriek. De terugkeer is dit keer alleen van zeer korte duur, want vandaag is het de laatste keer dat Punten en komma’s in de krant zal verschijnen.

Dat is niet helemaal de bedoeling geweest. Normaal gesproken leg ik tijdens vakanties of andere pauzes lijstjes aan met onderwerpen voor deze rubriek. Die onderwerpen dienen zich meestal ‘zomaar’ aan: tijdens het lezen, boodschappen doen, wandelen. En dan kan ik weer weken, soms maanden vooruit.

Deze zomer is het anders gegaan. De onderwerpen kwamen niet meer. Ik merkte het ook aan thema’s die anderen tipten. Steeds vaker moest ik zeggen: leuk onderwerp, dank, maar ik heb het al eens behandeld.

Punten en komma’s heeft drieënhalf jaar in deze krant gestaan. Het was de bedoeling om op een vrolijke manier inzicht te geven in het maken van de krant: hoe ontstaat een artikel, hoe schrijf je een goed bericht, wat gebeurt er voordat een artikel gepubliceerd wordt, welke taalkwesties komen we op de redactie tegen en hoe gaan we daarmee om? Deze krant wordt met veel liefde en aandacht gemaakt, en ik hoop dat ik dat een beetje heb kunnen overbrengen.

Ik wil de lezers van deze rubriek bedanken die met hun vragen en suggesties vaak weer inspiratie boden voor een nieuwe aflevering. Ik heb gigantisch veel plezier beleefd aan het schrijven van Punten en komma’s en daarom vind ik het verdrietig om afscheid te nemen van die mooie rubriek. Tegelijkertijd geloof ik dat het goed is om te stoppen als de bezieling ergens uit dreigt te verdwijnen. Ik kan nog altijd uren praten over de heerlijkheid van schrijven en het maken van een krant, maar het verhaal is op deze plek, in dit format, verteld. Het is tijd voor nieuwe ideeën.