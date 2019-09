Het Van Gogh Museum naar Noord? Die zijn gek geworden

‘Ondernemers in Noord dromen van verhuizing Van Gogh Museum’, aldus de kop boven een eerder deze week verschenen artikel in Het Parool. ‘Liefst op het Buikslotermeerplein’. Ik zie het staan en denk: ik moet maar eens gauw gaan praten met die ondernemers, want ze zijn helemaal gek geworden. Maar ik praat niet meer met mensen, dus ik lees verder.

In het artikel is Rob Post aan het woord, voorzitter van ondernemersvereniging Veban en oud-stadsdeelvoorzitter van Noord. Hij haalde onder meer MTV, Eye en de Tolhuistuin naar deze kant van het IJ. Ook nu pleit hij weer voor publiekstrekkers dichtbij het water. Hij noemt de Van der Pekbuurt en het Hamerkwartier als ideale ­alternatieven voor het overvolle centrum. Voor iemand die zo ­gedijt bij de Noordse kades is het op z’n minst ironisch dat hij zich in hetzelfde artikel opwindt over planoloog Zef Hemel, die volgens hem ‘niet verder kijkt dan de IJoevers.’

Eventuele bezwaren van bewoners die niet profiteren van het toerisme, noemt Rob Post, zoals het een chique heer betaamt, ‘zwaar aangezet’. De directe ­negatieve gevolgen van zijn ­ondernemersdromen voor de gemeenschapszin, sociale huisvesting en het karakter van Noord zijn bijzaak. Ik ben jaloers op de comfortabele maatschappelijke positie van iedere persoon die zich zo’n ongevoelige houding kan veroorloven, nota bene tegenover mensen en wijken waarvoor je tien jaar lang stadsdeelvoorzitter hebt mogen zijn. Chapeau.

De gedachte is natuurlijk: hoe meer toeristen naar Noord ­komen, des te beter voor de winkels en ondernemers. Maar een recent mislukt experiment met de I amsterdamletters bewees al het tegendeel. De ondernemers in de Van der Pekstraat – niet ­allemaal, enkel zij die gezegend genoeg zijn voor de ondernemersappgroep – waren laaiend enthousiast. Om er later snel achter te komen dat de toeristen die door de letters werden aangetrokken vooral in de winkels kwamen voor het toilet en voor pannenkoeken.

En dan hebben we het nog niet over de ­onveiligheid van bewoners, lees: de idiote manier waarop toeristen zich bewegen door Noord, waar ze de wegen en ­paden niet kennen, maar die wel bewandelen als koningen.

Natuurlijk verdient Noord een volwaardig museum en theater. Ik ben de eerste die daarvoor in de bres springt. Vooral als het gaat om het Buikslotermeerplein, waar ik ben opgegroeid. Maar dan wel gerealiseerd door mensen voor wie Noord prioriteit is en geen alternatief, met inachtneming van de bewoners tussen wie die instellingen terechtkomen, zodat ook zij zich welkom voelen en niet geïntimideerd of uitgesloten.

Volgende week opent het ­afgrijselijke pop-upmuseum Wondr zijn deuren aan de Meeuwenlaan. Ik raad Rob Post van harte aan om voor 24,50 euro in de hoofdattractie, een roze bad vol marshmallows, te gaan liggen en selfies te maken. Terwijl buiten de roze muren de Vogelbuurt nog steeds kampt met ­armoede, achterstallig onderhoud aan de sociale huurwoningen, almaar stijgende segregatie op de scholen en steeds meer oude bewoners die worden verdreven door dit soort verfraaiingen van hun buurt, als ik het even zwaar mag aanzetten.

Rapper en schrijver Massih Hutak (26) schrijft columns voor Het Parool.

