Het stemt niet vrolijk. Poetin is nog lang niet verslagen.

Van mobilisatie naar de dood in tien dagen, schreef Moscow Times-collega Leyla Latypova in een reportage over de inmiddels vele Russische mannen die naar het front worden gestuurd en daar meteen sneuvelen. Van een advocaat in Sint-Petersburg tot een onderwijzer in Tsjeljabinsk – kerels zonder enige gevechtservaring of militaire opleiding zijn menselijk gehakt in de oorlogsmachine van Poetin. Er zijn inmiddels een kleine 100.000 Russen gesneuveld of gewond geraakt.

Van Oekraïense kant horen we weinig over de verliezen, maar ook die zijn schrikbarend. Anna uit Kiev – die samen met twee klasgenoten en kinderen – wegvluchtte voor de oorlog en bij ons in Domburg onderdak vond, vertelt met regelmaat over een bekende die is gesneuveld. Deze week was ze extra overstuur. Haar allerbeste vriend werd bij Poetins bommenregen getroffen. Anna is nu terug voor de begrafenis. “Ik hou bijna geen vrienden meer over,” huilde ze.

En het einde is nog lang niet in zicht. Na de chaotische mobilisatie en de aanslag op de Krimbrug kiest Poetin opnieuw verdere escalatie.

Naast het ‘bombardeer ze dood’ is er nu ‘vries ze dood’ bijgekomen. Met de winter in zicht hebben de Russen –met dank aan Iraanse drones – nu al een derde van alle Oekraïense elektriciteitscentrales opgeblazen. Het gaat heel koud worden in veel Oekraïense huizen.

Alle regels van het oorlogsrecht zijn overboord gegooid. Oekraïense burgers zijn de hoofddoelen, nu de Russen militair het verschil niet kunnen maken. Poetin riep de staat van beleg uit voor de bezette Oekraïense gebieden, inclusief de Krim, waardoor de laatste restjes van een rechtsstaat zijn weggespoeld en de repressie volledig ruim baan krijgt. Zijn taalgebruik over Oekraïners wordt steeds onheilspellender. Eerst sprak hij over een ‘misleid broedervolk’, toen verscheen de term ‘neonazi’s’ en deze week rechtvaardigde hij het geweld als een strijd tegen ‘satanisten’.

Deze quasireligieuze woordkeuze past helemaal in Poetins narratief om van zijn wrede landjepik een ‘heilige oorlog’ te maken.

Poetin heeft gekozen voor een uitputtingsslag en houdt met een schuin oog de geopolitieke ontwikkelingen in de gaten.

In Europa blijft hij proberen met gaspolitiek de lidstaten uit elkaar te spelen, maar zijn echte aandacht (en die van zijn geheime diensten) is op de Verenigde Staten gericht. Daar komen immers de moderne wapensystemen vandaan die het Russische leger in de problemen brengen. Op 8 november dreigen de Republikeinen een meerderheid in zowel het Huis als de Senaat te verwerven. Conservatieve vertegenwoordigers als Kevin McCarthy zeggen – tot grote schrik van Kiev – dat grootscheepse wapenhulp dan geen vanzelfsprekendheid meer is. De presidentverkiezing is nog maar twee jaar weg. Met Trump of een Trumpkloon in het Witte Huis wordt Oekraïne uiterst kwetsbaar en kunnen alle opofferingen voor niets zijn geweest. Europa houdt het voorlopig vooral bij woorden als het steun aan Oekraïne betreft.

Het stemt niet vrolijk. Poetin is nog lang niet verslagen.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.