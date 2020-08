Het stelde me gerust mensen uit Amsterdam te zien vertrekken

Ik ben nooit bang geweest voor de drukte. Sommige mensen houden niet van menigtes, vinden grote groepen beangstigend, en hoewel ik dat eigenlijk wel verstandig vind, heb ik daar zelf nooit zo’n last van. Jaren heb ik met weinig moeite overleefd in wat mijn familie en vrienden semi-liefkozend het toeristeninferno noemen. Ik kon er goed tegen, de duizenden mensen die aan mijn flat voorbijtrokken. Al die gezichten, stemmen, geuren – ik had er niet zo’n last van.

Ik ergerde me er soms wel aan, de menigte, maar dat had weinig te maken met het feit dat het een menigte was, en meer met het gedrag of de houding van individuele mensen ín die menigte. Natuurlijk vond ik het irritant dat ik ’s nachts uit mijn slaap gehouden werd en al ellebogend naar de supermarkt moest, maar het was altijd alleen dat: ergernis.

Tot nu toe.

De menigte is nu niet meer gewoon een grote groep mensen, het is een medium geworden. Een gigantisch doorgeefluik van bacillen en virusdeeltjes. De drukte is niet langer een samenklontering van individuen, die weer op te breken is en zo in bedwang te houden, het is een grote, overdonderende wolk van besmettingsrisico – waar je als omstander gewoon niet tegen opgewassen bent. En dat is best eng.

Afgelopen weekend zenuwde ik door mijn woonkamer, onrustig door het lekkere weer, maar ook niet enorm happig het inferno in te stappen. Uiteindelijk trok ik toch met een mondkapje op mijn fiets uit het rek en zigzagde ik naar de Stopera. Als ik maar lang genoeg de Amstel volgde, zou ik vanzelf wel vrije ademruimte vinden, was mijn gedachte. Ik reed voorbij kinderen in gillende spetteroorlogen, rosé drinkende twintigers op picknickkleedjes en fietste de Berlagebrug op.

Daar, over dat brede stuk van de Amstel, voer een enorme vloot vreemde vaartuigen me tegemoet. Kleine motorbootjes, grote sloepen en privéjachten, slierten suppers, een pieremegoggel in de vorm van een stoomlocomotief, zelfs een paar waterfietsen. Alle watersporters en pleziervaarders leken wel, net als ik, de stad uit te vluchten. Het was een waanzinnig gezicht. En het stomme was, het ontroerde me. Hoewel deze recreanten (hoogstwaarschijnlijk) niet echt op de vlucht waren voor de drukte, stelde het me toch gerust om mensen uit Amsterdam te zien vertrekken. Het idee dat er de komende paar uur minder potentiële virusdragers door de stad zouden bewegen, was een enorme opluchting.

En dus kon ik me gewoon weer even ouderwets ergeren aan twee toeristen die verderop op de Amsteldijk zomaar het fietspad op liepen.

Jessica Kuitenbrouwer (1993) is schrijver, ­columnist en audioproducer. Ze schrijft deze zomer over haar leven in de binnenstad.