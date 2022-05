Het Songfestival, The Iceman en pure ingenieursporno: een avond vol Hollands chauvinisme

Bestaat er een naam die Nederlandser klinkt dan Stien den Hollander? Naamkundig is dat zo ongeveer de Hollandse evenknie van oer-Fransman Charles de Gaulle. In heel Europa is het Songfestival doortrokken van chauvinisme en Lips liet zich daar graag door meeslepen toen S10 op de valreep haar finaleplaats in de wacht sleepte.

Nog meer trots op Nederland: prime time op BBC1 trotseert ‘ice-man’ Wim Hof de vrieskou in de Italiaanse Alpen met acht bekende Britten voor zijn eigen realityshow Freezing the fear. Het zijn geen celebrities van de A-categorie, maar dat heeft die Amsterdamse wellnessgoeroe met antivries in de aderen toch maar mooi voor elkaar gebokst.

Terwijl het Songfestival begon op NPO1, was op NPO2 nog meer Hollands glorie te zien. Omdat het 25 jaar geleden is dat de Deltawerken werden voltooid, boog Pieter Jan Hagens zich in de documentaire Onze eeuwige strijd tegen het water over de voorgeschiedenis. Die begon uiteraard bij de Watersnoodramp van 1953, die tweeduizend Nederlanders het leven kostte. Dat hadden er nog veel meer kunnen zijn.

Hagens eerde binnenvaartschipper Arie Evegroen, die erger voorkwam door met zijn schip een gat in de dijk van de Hollandsche IJssel te dichten. Achter deze dijk liggen polders die zich uitstrekken tot aan Rotterdam, Leiden en Den Haag. Evegroen kreeg een standbeeld in Nieuwerkerk aan den IJssel, maar waarom kent niet iedere Nederlander zijn naam?

Zo werd het voor Lips een avond vol chauvinisme, maar je kunt het ook overdrijven natuurlijk. Naarmate Hagens meer stormvloedkeringen mocht bestijgen, liep zijn bewondering een beetje uit de hand. Het kwijl liep hem nog net niet langs de mond terwijl hij zoiets zuchtte als “zóóóó” en “kijk eens even dít...” De documentaire wisselde polygoonbeelden af met pure ingenieursporno, maar deze avond kon Lips dat eigenlijk best hebben. Vooruit, hier was iets groots verricht.

