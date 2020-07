Op het marktje zag ik een oud boek liggen. Ik sloeg het open en las: ‘Bidt, ende men sal v gheuen; sukt, ende ghi selt vinden; clopt, ende men sal v ontpluken. Want elc die bidt, hem sal werden ghegheuen, ende die sukt, hi sal vinden, ende die clopt, hem sal werden ontploken.’

Het was een Luikse diatessaron (dat zijn de vier evangeliën) en ik herkende Jezus’ woorden via Mattheus onmiddellijk. Zelfs in het Nederlands uit de twaalfde eeuw.

Tegenover het boekenstalletje was een café. Daar ging ik koffiedrinken en aan de muur hing zowaar nog een echte wandtegel met ‘Zoekt en gij zult vinden.’

Het is voor mij een spreuk die deze tijd typeert.

Men zoekt ‘syn eige helemale den teringhe-typhulus’ (oud-Luiks voor ‘fanatiek’) naar een vaccin tegen het coronavirus. Men is tegelijkertijd druk doende slachtoffers te zoeken. Anders gezegd: de ene zoektocht wil slachtoffers verminderen, de andere vermeerderen.

Die zoektocht naar slachtoffers boeit me, want iedereen is slachtoffer maar je moet er wel oog voor hebben. Het slachtofferschap is het Louis Vuittontasje van dit jaar; men vindt het overal.

Stel, er zijn slachtoffers van roodharige vrouwen. Je maakt vervolgens een wet dat roodharigen geen slachtoffers mogen maken. Dat is de slachtoffers van roodharige vrouwen niet genoeg. Die zoeken en vinden.

Ze willen dat alle schilderijen met rood­harige vrouwen uit het museum verdwijnen, want die zijn te kwetsend. Ach, je doet aan slachtofferhulp. Maar de slachtoffers – het worden er steeds meer – vinden dat niet genoeg.

Ze zoeken en vinden.

Alle liedjes over rode vrouwen moeten weg! Je hebt medelijden met slachtoffers, dus je geeft ze hun zin. De Vuittontas is nog niet gevuld.

Men zoekt en vindt.

Alle rode honden en katten moeten weg. Niet genoeg. Slachtoffers gaan demonstreren. Er moet meer gebeuren.

Men zoekt en vindt.

De kleur rood moet uit de samenleving verdwijnen. Nog niet genoeg.

Men zoekt en vindt.

Rode rozen, rode kamerplanten, rode struiken, rode kruiden moeten allemaal weg. Iedereen zoekt nu vrijwillig en vindt. Voor zonsonder- en opgang mogen de mensen niet naar buiten want een rode zon is te vernederend en dus kwetsend.

‘Sukt, ende ghi selt vinden.’

Zo baart de zoektocht van de slachtoffers nieuwe slachtoffers maar ook weer slachtoffers van de slachtoffers. Slachtoffer ben je en wordt er van je gemaakt.

Dat veroorzaakt nu de dictatuur van Bijbelse tegelspreuken.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.