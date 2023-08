Het schrijnende verhaal over hulpeloze Jomairo is gehoord. En nu?

Zijn pleegouders hebben veel los gemaakt met hun verhaal waarin ze zaterdag in Het Parool vertelden hoe de Amsterdamse drillrapper ‘Jomairo’ hun uit handen is geglipt, steeds dieper de straatcriminaliteit in. Hoe ze jaar na jaar na jaar almaar radelozer hulp zochten bij al die instanties, die faalden. Op zijn twintigste heeft hij nu drie jaar cel én tbs opgelegd gekregen, na vier overvallen in één maand.

De ene na de andere reactie liep dit weekend binnen. Van hulpverleners, vanuit de rechtspraak, van politici, van andere ouders en familieleden die het schrijnende beeld uit eigen ervaring herkenden.

Wat een triest verhaal en wat triest dat het geen hoogst uitzonderlijk verhaal is, was zo’n beetje de rode draad in de berichten die ik ontving.

Het blijft maar bergafwaarts gaan in de opvang, de behandeling en begeleiding van jongens als Jomairo, schreef iemand die het uit eerste hand weten kan. Al zo vaak hoorde of las ik (jeugd)rechters klagen dat de hulp of behandeling die ze hadden opgelegd, domweg niet kon worden geleverd doordat zoveel zorg is kapotbezuinigd, wachtlijsten ingrepen vertragen, finan­ciering niet is te regelen, instanties elkaar of gezinnen tegenwerken of een bureaucratie opwerpen die elk kansrijk initiatief smoort.

Belanden jongens vanaf hun twaalfde in het strafrecht (jonger kan in Nederland niet), dan zijn ze te vaak al zo ver heen dat hulp bijna niet meer baat.

Ook Jomairo werd door de deskundigen gekenschetst als ‘onverstoorbaar’ en ‘verhard’. Ze stelden vast dat hij ‘de spanningsvolle omgeving van de drillrapgroep zoekt’ om maar íets te kunnen voelen.

Het geduld waarmee zijn pleegouders probeerden Jomairo uit de goot te trekken, ondanks hun toenemende gevoel van onmacht, maakt indruk. Ook op mij. Het onvermogen van al die partijen die hadden moeten helpen, maakt boos.

Zelf ken ik door mijn werk veel te veel jongens, jonge mannen en ouders die het gewoon niet redden.

Met frisse moed beschrijf ik de veelheid aan projecten waarmee overheden, hulpverleners en magistraten het tij hopen te keren, maar zo vaak ook zie ik uiteindelijk dat het is mislukt, dat veel geld is verslonden en dat de beste professionals gefrustreerd afhaken.

Intussen voel ik altijd weer de angst voor imagoschade als betrokkenen of ikzelf misstanden aan de orde stellen. Angst om budgetten te verliezen, het politieke draagvlak, het aanzien bij de beslissers. Angst, weten we allemaal, is een slechte raadgever, maar voor een aantal instituties lijkt het soms de énige raadgever.

Daarom is het zo belangrijk aandachtig te luisteren naar betrokkenen zoals Jomairo’s pleegouders, die ondanks de (te verwachten) weerstand de vinger op de zere plek durven leggen. En vervolgens wat te dóen, als het even kan.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

Reageren? paul@parool.nl.