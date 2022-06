Het schrappen van al die zakenvluchtjes zou ook al schelen op Schiphol

Het wordt niet breed uitgemeten in de media, maar de chaos op Schiphol wordt mede veroorzaakt door groot onderhoud dat dit voorjaar wordt uitgevoerd aan twee start- en landingsbanen. Inderdaad, briljante timing om dit nu te doen, na twee coronajaren met nauwelijks vliegbewegingen, toen de stratenmakers wellicht beter hun klus hadden kunnen klaren.

Weer een voorbeeld van het feit dat onze brave Dick Benschop, die zichzelf graag etaleert als het grootste slachtoffer van het Schipholdebacle, gewoon niet zo’n capabele organisator en bestuurder is.

Ook hoor je hem nooit over de treurige half-afgebouwde nieuwe A-pier op de luchthaven. Die had in 2019 al klaar moeten zijn, maar inmiddels ligt de bouw door mismanagement en gebrekkig toezicht op de verdubbelde kosten al ruim een half jaar uitzichtloos stil.

Hoe dan ook, doordat vliegtuigen meer andere landingsbanen gebruiken en ik door het fraaie weer regelmatig op mijn dakterras zit, kan ik de onophoudelijke stroom vliegtuigen van en naar Schiphol mooi observeren. Ondanks alle discussies is er ontstellend veel vliegverkeer. Op elk willekeurig moment vliegen ruim een miljoen mensen door de lucht. Daar gaat die reductie van ongeveer 120 vluchten per dag vanaf Schiphol, die onze regering zo dapper heeft voorgesteld, echt niet veel aan veranderen.

De toestellen vliegen waar ik woon hoog genoeg om niet te veel lawaaioverlast te veroorzaken, maar laag genoeg om te zien van welke maatschappij ze zijn. Opvallend weinig van KLM (toch de grootste gebruiker van Schiphol) en opvallend veel van EasyJet.

Dat reflecteert niet de overwegende blauwe gloed aan de verschillende Schipholpieren maar wellicht des te meer de efficiëntie van EasyJet, dat in een derde van de tijd die de KLM erover doet passagiers laat uit- en instappen en vervolgens weer wegvliegt in een schoon en volgetankt vliegtuig.

Het businessmodel met vliegtuigen die vooral vliegen en minder eindeloos geparkeerd niksdoen aan de pier is wellicht toch meer rendabel. Beter één vlucht in de lucht dan tien aan het land, moeten ze bij EasyJet denken.

Wat ook opvalt, is het flinke aantal privéjets dat door de lucht gaat. Dat brengt me op een idee: het schrappen van al die zakenvliegtuigjes en luxevluchtjes vanaf Schiphol levert direct een flink deel van de reductie op die moet worden bereikt. En daar hebben natuurlijk veel minder mensen last van.

De steunpilaren van onze samenleving die zich te hoog verheven voelen om met andere mensen een vliegtuig te delen, kunnen dan misschien gewoon instappen vanaf Eelde of Teuge, want ze hebben vrijwel zeker ook de beschikking over een privéauto met chauffeur die ze pijnloos daarnaartoe rijdt.

Zo, ook weer opgelost door gewoon een beetje in de lucht te kijken. Ik lijk wel een minister.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.