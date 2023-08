‘Het Russische onderwijs, van hoog tot laag, wordt verstikt door Poetins oorlogsideologie’

‘Lenin leefde, Lenin leeft en Lenin zal altijd voorleven,’ was de eerste zin die onze Tom op de Russische school leerde. Wij moesten hier dertig jaar geleden om grinniken in de wetenschap dat een andere tijd was aangebroken. De Muur was gevallen, de Sovjet-Unie uit elkaar gespat en een modern Rusland verrees uit zijn as. De schoolboeken konden de geschiedenis alleen niet zo snel bijhouden. De juf moest zelf ook lachen om die oubollige teksten.

Op 1 september klinkt weer de eerste schoolbel. Alle kinderen komen dan met ouders in hun netste pak naar school, geven bloemen en bonbons aan de leerkrachten en wensen elkaar een goed schooljaar toe.

De kinderen in de hoogste klassen wacht een splinternieuw lesboek: De geschiedenis van Rusland 1914-1945. Auteur is Vladimir Medinski, als minister van Cultuur verantwoordelijk voor de vernietiging van alle kritische en onafhankelijke kunst in Rusland.

Al in het eerste hoofdstuk komt Stepan Bandera voorbij, de Oekraïense nationalist die in de jaren dertig voor onafhankelijkheid van Oekraïne streed en daarbij de kant van Hitler koos. De lijn naar het heden wordt rechtstreeks doorgetrokken, want de huidige ‘speciale militaire operatie’ is een strijd tegen de ‘banderivsti’: de neonazinazaten van Bandera die nu de dienst zouden uitmaken in Kyiv.

Niet Lenin, maar Stalin speelt de prominentste rol in deze herschreven geschiedenis, met in het kielzog zijn hedendaagse tegenvoeter Poetin. ‘Dit is geen schoolboek, maar een vertelling vol goedpraterij voor de vele misdaden uit de Sovjettijd en die van nu,’ aldus historica Jade McGlynn. ‘En een uitnodiging aan jonge lezers om al die misdaden te accepteren en omarmen.’

Sinds het begin van de oorlog heeft Poetin het onderwijssysteem op z’n kop gezet. Van kleuterklas tot aan de universiteit zijn lessen geïntroduceerd over ‘traditionele Russische waarden en patriottisme’, wat in de praktijk neerkomt op het afkraken van alles wat ‘westers’ is.

Geen wonder dat veel liberaal ingestelde Russische ouders deze ontwikkeling met afgrijzen aanzien. Zo ook mijn collega’s bij The Moscow Times en TV Rain, die nu noodgedwongen vanuit Amsterdam opereren. Zoals Dimitri, wiens vrouw en drie schoolgaande kinderen nog steeds in Moskou zitten.

“De beste onderwijzers zijn inmiddels vertrokken,” vertelt Dima, “en de achterblijvers schikken zich schoorvoetend in het nieuwe curriculum. Mijn vrouw geeft wiskunde, dus zij heeft er gelukkig minder last van. Maar dan nog: niemand kan zich nog vrij uitspreken op school. Het onderwijs, van hoog tot laag, wordt verstikt door Poetins oorlogsideologie.’

Anders dan bij Tom destijds valt er nu niets meer te lachen. Ook voor de basisklassen komt er een nieuw standaardwerk aan. ‘Poetin leeft en zal voor altijd voortleven’ is het nieuwe adagium.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.