Het rondje door Noord kwam tijdens Museumnacht tot leven

Het is Museumnacht en een grote groep Verdedig Noordstrijders verzamelt zich bij de Amstel 51. Onze tentoonstelling Welkom in de Noordside, die we samen met het Amsterdam Museum maakten, komt vanavond tot leven. Letterlijk. De negen kabinetten waar we negen plekken uit Noord hebben nagebouwd worden gebruikt zoals op de daadwerkelijke locaties.

Dus: Shariffa brengt zittend op een rode Canta liedjes ten gehore tijdens een blockparty op het Pluvierplein, Arra knipt bezoekers in de schuur in de Naardermeerstraat waar ze haar kapperszaak begon, Robin vertelt over zijn glas-in-loodkunst op het Mosveld waar bij de ene buur een gerenoveerde woning is opgeleverd en bij de ander niks wordt gedaan vanwege asbest. En ik sta in snackbar ’t Puntje op het Buikslotermeerplein achter de snackvitrine bestellingen op te nemen.

En dat allemaal in het museum.

Intussen druppelen de bezoekers binnen en binnen no time dansen mensen op Shariffa’s nummers en staat er een lange rij in de kapperszaak van Arra. In de snackbar hebben vier dames uit Parijs de bluetoothspeaker gevonden en wordt Franse rap uit volle borst meegezongen. Een stel zit in het kabinet van ons buurthuis De Rietwijker naar een videoportret van Fallery te kijken, die vertelt over haar werk in de echte Rietwijker. Ramlah en Lucas leggen alles vast op video.

Ik leid mensen rond door alle ruimtes die samen met elkaar een rondje door Noord vormen. We beginnen en eindigen op het Pluvierplein, dat er aan het einde anders voor staat dan aan het begin. Een bezoeker vraagt me hoe ik op het idee van deze plekken kwam. Een vraag waar ik zelf heel lang niet meer over heb nagedacht. Maar het antwoord is simpel: naast dat deze uiteenlopende publieke, commerciële en maatschappelijke plekken bij elkaar het sociale weefsel van Noord vormen, zijn het ook plekken waar ik het liefste een videoclip schiet. En dan in de sfeer van – inderdaad – een rondje door Noord. “Schieten jullie vandaag dan ook een videoclip?” vraagt ze. Natuurlijk. Alles is een videoclip, constant.

Terwijl ik de rondleiding geef, hoor ik een andere bezoeker voor zichzelf hardop de tentoonstelling duiden: “Ah…ik snap het nu. Dit zijn typisch Amsterdamse taferelen.” Ik vind dat een van de mooiste complimenten van de avond.

Bezoekers maken foto’s bij de verschillende vlaggen die hangen in elke ruimte. Ze vertellen elkaar trots dat ze nog nooit een Afghaanse, Egyptische, Bosnische, Marokkaanse, Surinaamse, Poolse of Turkse vlag hebben zien hangen in een Nederlands museum, laat staan allemaal bij elkaar. Aan het eind maken we een groepsfoto bij de Amsterdamse vlag. Samen een.

Ik kan alleen maar hopen dat stadsdeel Noord zijn stinkende best doet om een permanente plek te vinden voor deze expo.

Massih Hutak. Beeld Artur Krynicki

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.