Het ronddraaiende hoofd van het Exorcist-meisje vond ik nog het minst eng

Bericht in de krant. ‘Een invaller van een kinderopvangorganisatie heeft kinderen van basisschool De Kleine Reus gedwongen horrorfilms te kijken tijdens het overblijven.’

Ik zag The Excorcist voor het eerst op een camping in Callantsoog. Het bekende werk. We, mijn campingvrienden en ik, verveelden ons dood. Er viel niets meer op te voeren aan de brommer van Peter Klumpenaar, Conny, van drie caravans verderop, bleek dus tóch verkering te hebben met een veel ouder iemand uit Amsterdam-Noord en de flipperkast in het ‘entertainment centrum’ (omgebouwde schapenstal) konden we met onze stotende puberheupjes laten doen wat we wilden.

Dus gingen we op een donderdagavond naar de film. Het was altijd afwachten waar je naar ging kijken. Ik herinner mij een film met veel Franse dialoog en Benno, die vlak naast mij de stoel vlak voor hem met een aansteker in brand probeerde te steken. De vertoning van The Exorcist durf ik een levensveranderende gebeurtenis te noemen.

Wij, jongens van 14 jaar, zaten naast elkaar in het donker en we zagen een moeder door een woonhuis lopen dat sterk op ons eigen huis leek. We zagen een gang die sterk leek op de gang naar onze eigen slaapkamer en we zagen de moeder naar een witte, fel verlichte deur lopen. We hoorden een bulderende mannenstem iets roepen over hoeren en pijpen. Dat laatste was iets nieuws uit Amerika, fluisterde Benno in mijn oor.

Daarna keek ik naar een nooit eindigende nachtmerrie. Het ronddraaiende hoofd van het meisje in bed vond ik nog het minst eng. Het was vooral de wandeling naar de deur die mij in tweeën brak. Ik begreep niet waarom je op zoiets vreselijks af zou lopen. Nog steeds ben ik de man die heel hard van ongelukken afholt.

Natuurlijk had ik die avond op kunnen staan en buiten op mijn vrienden kunnen wachten, maar zo werkt dat niet bij jongetjes van veertien. Ze doen wat hoort en nooit wat ze voelen. Ik voelde doodsangst. De hele film lang. Ik keek naar dat kronkelende meisjeslichaam in bed, het zweven – een halve meter boven haar matras – en haar wanstaltige hoofd. Met die mannenstem. Ik wist niet wat ik moest bedekken, mijn ogen of mijn oren.

Ik keek weg van het scherm en zag drie plaatsen links van mij een jongen zitten. Wit haar. Mijn leeftijd. Hij lachte en at een chocoladereep. Wat ik nu wil vragen: die invaller waar het over gaat, is die toevallig ongeveer 62 jaar oud? Dan heb ik een signalement. Wit haar, witte sneakers. Houdt van chocola.

