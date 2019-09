Het rapport van de Amsterdamse Raad voor de Kunst is weerzinwekkend

Wat een schandelijk rapport van de Amsterdamse Raad voor de Kunst, die adviseert over kunstsubsidies onder voorzitterschap van Felix Rottenberg. Schandelijk, omdat de overheid hier via de gesubsidieerde kunst u en mij een moraal tracht op te leggen. Wij, de burgers van Amsterdam, horen op een bepaalde manier te denken!

Omdat het hele rapport buitengewoon krukkig van stijl is en elke alinea ongeveer net zo veel woorden telt als mijn column, moet ik een keuze maken uit de 21 aanbevelingen die het rapport doet.

Kunstenaars, lees even mee naar aanbeveling 2: Training voor personeel op inclusieve werkhouding.

‘Veel mensen zijn overtuigd van de correctheid van hun eigen morele inzicht, maar realiseren zich niet dat die morele inzichten mede zijn gevormd door een maatschappij waarin ongelijkheid niet voor iedereen direct zichtbaar is. Het is belangrijk dat alle medewerkers de kans krijgen om een gevoeligheid te ontwikkelen voor de onbewuste overtuigingen die inclusiviteit in de weg staan. Kunstenplaninstellingen moeten gestimuleerd worden hun personeel een training aan te bieden op het gebied van een inclusieve werkhouding. Deze trainingen hebben niet als doel om een wereldbeeld op te leggen, maar om de intrinsieke motivatie op te wekken het dominante wereldbeeld ter discussie te stellen. Deze trainingen kunnen een doorwerking hebben op het aanbod en het publiek dat wordt bereikt.’

In zin 1 staat: u denkt verkeerd, en dat weet u zelf niet.

Dan: Wij gaan initiatieven ontwikkelen zodat u ‘het goede’ gaat denken.

Vervolgens: We gaan u trainen om het juiste te denken.

Dan de conclusie: Want als u het juiste denkt, dan maakt u de juiste kunst en dan krijgt het publiek ook de juiste opvattingen.

En wat te denken van een zin als: ‘Maar onder het mom van het recht op vrije meningsuiting, wordt het inclusieve klimaat dat Amsterdam wil nastreven, bedreigd.’

Hier staat: Weg met die vrijheid van meningsuiting!

Het is schokkend, onbegrijpelijk en weerzinwekkend. Dit is absoluut het ergste beleidsstuk dat ik in tijden heb gelezen. Identiteitspolitiek in elke regel. Het is of Andrei Zjdanov de pen van de Raad heeft vastgehouden en dit de aftrap is van een Grote Zuivering.

Wat vinden kunstenaars hiervan? Burgemeester, wat is uw mening hierover? Dit rapport is een illustratie van de langzame moord op onze cultuur, op ons vrije denken, op de vrijheid van de kunstenaar.

Walgelijk, driewerf walgelijk.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

