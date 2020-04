‘Dames en heren, welkom bij onze feestelijke herdenkingsuitzending 2070. U ziet hier links in Amsterdam het Plein van de Grote Les van 2020. Het balkon is nog leeg, maar straks zal daar president Mark Li Chi staan, die nog vernoemd is – leuk weetje – naar de voormalige president van wat toen nog Nederland heette, Mark Rutte, die pas sinds 2068 gerehabiliteerd is, en naast hem zal de coronaveteraan, de laatste overlevende, Theodor Chee Holman staan die straks het Gekleurde Insigne van het Chinese Wereldrijk in ontvangst mag nemen voor zijn ondubbelzinnige steun aan...

Ach kijk, ik moet even onderbreken, daar in de verte bij het Plein van de Overwinning op het Coronavirus door de Held van de Oosterse en Westerse Wereld President Xi Jinping – ik moet daar even de aandacht op vestigen – komen de Brabantse Helden een dankdans brengen aan de Chinese president van het Kanton Holland en we lezen op het spandoek: ‘Dank o volk van China voor de longmachines die wij in 2025 mochten ontvangen.’ En ook lezen we het spandoek: ‘Dank China voor het zijn van de vredelievende apotheek van de wereld.’

Zij worden gevolgd door een lint van journalisten – dat zijn die jonge mannen en vrouwen in die rode pakken – die met de vlaggetjes zwaaien van de Publieke Omroep die in 2022 totaal niet gezuiverd hoefde te worden. Zij hebben toen allemaal onder­tekend. En sindsdien winnen wij elk jaar mooie prijzen van de Chinese Staatsomroep.

En daar zien we – de kinderen hebben er lang op moeten wachten – de president in zijn Tesla Xi open auto – met naast hem de oude, breekbare Theodor Chee Holman.

De heer Holman wordt uit de auto geholpen en in een moderne rolstoel gezet. Hij krijgt een elektronisch mondkapje voor en, ofschoon dat verboden is, zal ik proberen hem een vraag te stellen.

Mijnheer Holman, mijnheer Holman, hoe was het in 2020? Hoe komt het dat u hier kan staan?”

“Ik…”

“Oeps, de heer Holman wordt weggegrist en we horen dat hij zou hebben gezegd in oud-Hollands – ik krijg het hier net in mijn Huawei: ‘De heer Holman is de Chinese Overheid dankbaar voor de transparantie waarmee zij in 2020 het coronavirus tegemoet trad en waar ons kanton, tot op de dag van vandaag, de schitterende vluchten van plukt.’

En daar, dames en heren, terwijl iedereen applaudisseert, krijgt mijnheer Holman het Gekleurde Insigne opgespeld.”

