Het nieuwe kabinet wil meer bezieling uitstralen, een beter asielbeleid is een begin

Het asielprobleem is een van de grootste problemen waar het nieuwe kabinet mee te maken gaat krijgen, zoveel is duidelijk. Al weken horen we dat Ter Apel de komst van asielzoekers niet meer aankan. Burgemeester Jaap Velema heeft al de noodklok geluid en gezegd dat de controle ver te zoeken is.

De problematiek komt erop neer dat er geen plek meer is voor asielzoekers, terwijl de instroom wel gestaag blijft doorgaan. Wegens gebrek aan ruimte en voorzieningen moeten mensen nu slapen op stukken karton of in de kantoren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ook moeten lokale supermarkten regelmatig de politie bellen wegens diefstal en hebben conducteurs te maken met agressieve zwartrijders waar ze niet van afkomen.

Het ministerie van Justitie lijkt geen oplossing te weten; het enige wat ze daar tot nu toe zeggen is dat ze eraan werken. Geert Wilders, die hier uiteraard garen bij spint, bracht daarom een bezoek aan Ter Apel om te verkondigen dat een stem op hem het wél allemaal ging oplossen.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol wil andere gemeenten in feite dwingen duizenden asielzoekers op te nemen die niet meer in Ter Apel passen; alsof andere gemeenten wél alle ruimte van de wereld hebben. Een ronduit dramatische situatie.

Veel van de asielzoekers die dit jaar in Nederland zijn gekomen zijn afkomstig uit Turkije, Marokko en Algerije. Dat zijn veilige landen waar geen oorlog heerst. Een groot deel van hen heeft überhaupt geen recht op asiel, maar ze gaan niet vrijwillig terug en Nederland weigert ze daartoe te dwingen.

Iemand die vaak te horen is over dit dossier is Bente Becker van de VVD. Zij solliciteert daarmee openlijk om de nieuwe staatssecretaris van Asiel te worden in het komende kabinet, want ze is ook de enige die ik structureel realistische en concrete oplossingen hoor verkondigen tot nu toe.

“De rapporten laten zien dat we door migratie in het jaar 2050 weleens 22 miljoen inwoners kunnen hebben,” zei ze onlangs. “De politiek wordt om een serieus antwoord gevraagd door onder anderen Paul Scheffer en Jan Latten. We moeten genoeg woningen, voorzieningen en een verzorgingsstaat overeind kunnen houden en ook nog door een deur kunnen met elkaar door gedeelde Nederlandse normen en waarden. Het harde feit is dat van de mannen uit Syrië en Eritrea die tussen 2014-2016 hierheen kwamen nog maar 25 procent respectievelijk 32 procent werk heeft. Bij vrouwen ligt dat nog lager. Mensen zijn dus vooral afhankelijk van een uitkering.”

We zitten echter in een Europees stelsel van open grenzen; dat betekent dat asielzoekers in theorie binnen Europa vrij naar Nederland kunnen reizen. De oplossing ligt dus bij het strenger maken van het Europese asielstelsel en dat vraagt om een nieuwe aanpak, vooral met het gegeven dat er in de toekomst meer vluchtelingencrises zullen komen; door de gevolgen van klimaatverandering, door etnische en ideologische botsingen, door economische rampen en de pandemie.

Het nieuwe kabinet heeft beloofd meer elan te zullen uitstralen; wat mij betreft is een humaan en redelijk asielbeleid een goede eerste stap.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

