Het mooie van wantrouwen is dat het zelden wordt beschaamd en het je meestal gelijk geeft

Pieter Omtzigt was al een enclave binnen het CDA. Een klein christelijk landje waarin vergeten waarden en normen leidend waren en waarvan Pieter de secretaris was.

Pieter staat nu alleen – of zit straks alleen in de Kamer. Is dat erg?

Ach, hij was al alleen (een eenzaam) tussen de leden van het CDA die hem liever pestten dan met hem samenwerkten. Dat CDA-treiteren zal nog wel even doorgaan (‘Dag blok­snorretje, al helemaal beter of lijdt ons hondje nog aan de tering?’). Maar hij kan nu vrij van de bedreigende, schijnheilige monnikskappen zijn vragen aan de ministers stellen.

Intussen geven alle Haagse opiniepeilingen chronische ideologische verwarring weer. Wat krijgt de kiezer eigenlijk voor zijn stem? Wat krijgt hij bij het CDA, bij de VVD, bij D66? En wat krijgt hij bij GroenLinks, PvdA en bij die andere kleine partijen? Wat zijn de verschillen precies?

Voortdurend gaan onze politieke edellieden op bezoek bij Mariëtte Hamer waar wordt gekeken of ze wel goed met elkaar kunnen samenwerken. Natuurlijk kunnen ze dat, maar ze moeten rekening houden met ‘hun achterban’. Die heeft op de VVD gestemd en niet ook GroenLinks of die heeft op het CDA gestemd, maar niet op de PvdA.

Die achterban, wat wil die eigenlijk? Ik zou het niet weten.

Ik neem mijn oor wel eens mee om te luisteren te leggen, maar ik kan niet zeggen dat ik dan iets wijzer word. Althans, mijn oor hoort onbegrip dat de VVD twijfelt over de PvdA, maar niet over de PVV (Nee!). Mijn oor hoort verbazing dat het CDA niet gaat meedoen, omdat ze zo veel zetels hebben verloren en het er intern een volle latrine is. En mijn oor hoort ook verbazing dat GroenLinks zó graag wil meeregeren dat ze een hele inboedel in de uitverkoop gooiden – zo bleek uit de ‘functies elders’ papieren van de oude informateurs. En dan nog wel met de VVD…

Mijn oor luisterde en merkte lust in extreemlinks en extreemrechts, men heeft zin in wanorde. Het hoorde links en rechts zinnen als: ‘Ik vind dat we dat niet meer moeten pikken,’ en: ‘Men is overal corrupt’.

Zelfs de motieven van Pieter Omtzigt worden thans gewantrouwd.

Iedereen wantrouwt nu iedereen.

Wantrouwen heeft het grote voordeel dat het zelden wordt beschaamd en de wantrouwende dus meestal gelijk geeft.

De politieke partij Paranoïde nadert de 150 zetels. Elke dag telt hun partijleider het aantal messen dat in ruggen is gestoken.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

