Het moment waarop soldaten helden worden

En dan moet zo’n commandant zeggen: “En nu naar voren!”

Dat moment...

Dichter bij het zinloze dat zin moet hebben kom je niet.

Het moet, maar vraag je niet teveel af waarom.

De dood leeft: het is de vijand tegenover je.

Soldaten worden op dat ogenblik helden.

Maar wat als destijds de Duitsers de oorlog hadden gewonnen?

Wat als straks de Russen winnen?

Welke strijd wordt met recht in de toekomst herdacht?

Wie krijgen de insignes, de medailles, de roem? En heeft de vijand daar helemaal geen recht op?

Kees was een buurtvriend van mijn vader geworden toen die in zijn jeugd (1925) voor de eerste keer van Indië naar Nederland kwam omdat mijn opa verlof had. Kees had een gehandicapt kind en een hysterische vrouw. Mijn vader ontmoette hem weer in 1965. Kees was ‘fout’ geweest. Een NSB’er. “Maar ik móest wel omdat ik dat kind had, en die vrouw.”

“Kassian,” zei mijn vader over hem, wat vertaald moet worden met ‘zielig’. Kees had goed voor zijn kind gezorgd en deed dat in 1965 nog. Zijn vrouw had het ‘niet gered’. Ze had zich doodgedronken.

Kees was geen held, maar een antiheld. Een foute schlemiel. Maar toch... hij had voor zijn gehandicapte zoon gezorgd. En goed. Was hij dan toch niet een beetje een held? Kees was misschien niet bijster slim, volgens mijn vader (die overigens een hekel aan hem had gekregen), maar toch... Hoe zou het Kees zijn vergaan als de Duitsers na 1945 de dienst uitmaakten? Zou zijn gehandicapte zoon gedood zijn omdat men alleen übermenschen wilde? Zou Kees toch een held zijn geworden omdat hij zich verzette tegen de Nederlandse overheid? Zijn medaille was nu van lucht en pech.

Dat ‘wij’ hebben gewonnen hebben we te danken aan jongens die hoorden ‘En nu naar voren!’ en op Omaha Beach landden en wisten dat de kans dat ze het zouden overleven niet meer dan een paar procent was. Een offer met onzekere uitkomst.

De verliezers keren straks naar huis.

Waar hebben ze voor gevochten? Wie droeg hen dat op? Waarom bleven zij leven en werden ze toch kapot gemaakt?

Wat winnen winnaars uiteindelijk? Dat hun land hetzelfde is als voor de oorlog, maar dan met minder mensen, met meer vervuilde grond? Een land met een grote hoeveelheid functionarissen met stoornissen? Een land bezaaid met wraak?

“En nu naar voren jongens! Voor de vrede! Voor de beschaving!”

